Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обычный витамин оказался фактором усиления раковой опухоли

Дата публикации: 17.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обычный витамин оказался фактором усиления раковой опухоли
ФОТО: Unsplash

NCB: витамин B2 может защищать раковые клетки от гибели.

Ученые обнаружили, что витамин B2 (рибофлавин), необходимый для нормальной работы организма, может одновременно помогать раковым клеткам выживать. Исследование показало, что метаболизм этого витамина защищает опухолевые клетки от особой формы запрограммированной гибели — ферроптоза. Работа опубликована в журнале Nature Cell Biology (NCB).

Ферроптоз — это механизм клеточной смерти, который запускается при накоплении окислительных повреждений в присутствии железа. Обычно он помогает организму избавляться от поврежденных или опасных клеток. Однако раковые клетки способны усиливать защитные системы, чтобы избежать такого «самоуничтожения».

Исследователи выяснили, что производные витамина B2 поддерживают работу белка FSP1, который защищает клетки от ферроптоза. Когда уровень рибофлавина снижался, опухолевые клетки становились значительно более уязвимыми и легче погибали. Это навело ученых на мысль, что блокирование метаболизма витамина B2 может стать новым подходом к терапии рака.

В поисках способа обойти защиту опухолевых клеток ученые обратили внимание на розеофлавин — вещество, которое вырабатывают некоторые бактерии. По своей структуре оно похоже на витамин B2, поэтому может «встраиваться» в те же биохимические процессы в клетке. Однако, в отличие от настоящего рибофлавина, розеофлавин нарушает работу защитной системы, которая помогает раковым клеткам избегать ферроптоза.

В лабораторных экспериментах оказалось, что даже небольшие дозы этого вещества лишают опухолевые клетки защиты и запускают их гибель. По мнению авторов работы, такие соединения могут лечь в основу новых таргетных противоопухолевых препаратов.

Читайте нас также:
#медицина #рак
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео