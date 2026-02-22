Baltijas balss logotype
Какова должна быть реальная частота мытья: неожиданные выводы

Дом и сад
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какова должна быть реальная частота мытья: неожиданные выводы

Несмотря на схожесть биологических потребностей людей, в вопросах личной гигиены наблюдаются значительные различия. Кто-то принимает душ каждый день, другие ограничиваются двумя разами в неделю, а некоторые могут забыть о гигиене на длительное время. Кто же прав в этом вопросе?

 

Хотя это может показаться странным, ежедневный душ может негативно сказаться на состоянии вашей кожи. Многие дерматологи советуют мыться через день или два-три раза в неделю. Безусловно, личная гигиена важна, но в большинстве случаев ежедневные водные процедуры не являются обязательными. Давайте выясним, как часто стоит мыться в течение недели!

Указания дерматологов не подразумевают, что вам следует значительно сократить количество душей. Кожа у каждого человека индивидуальна, и её состояние может варьироваться в зависимости от времени года. Например, зимой кожа может стать очень сухой, и слишком частое мытье может усугубить эту проблему, вызывая трещины. В то же время, летом ежедневный душ может быть необходимостью.

Поскольку нет строгих норм о том, что считается «слишком частым», важно понимать свое тело и уметь определять его потребности.

Существуют некоторые признаки, указывающие на то, что вы моетесь слишком часто:

зуд;
сухая, шелушащаяся кожа;
обострения кожных заболеваний, таких как экзема и псориаз;
ломкие и сухие волосы.

Проблема заключается в том, что частое мытье смывает защитный слой масел с кожи. Это приводит к сухости, что может вызвать воспаление или экзему.

Если у вас есть такие кожные заболевания, как псориаз, частые душевые процедуры могут даже спровоцировать обострение. Кроме того, слишком частое мытье может удалить «полезные» бактерии с кожи, что увеличивает риск инфекций.

Что произойдет, если вы моетесь редко

Потовые железы, расположенные по всему телу, выделяют пот в ответ на перегрев, стресс, гормональные изменения или физическую активность. Сам по себе пот не имеет запаха, но при взаимодействии с бактериями на коже он может стать источником неприятного аромата.

Таким образом, чем дольше вы не принимаете душ, тем выше вероятность появления запаха и размножения патогенных микроорганизмов.

Нехватка гигиенических процедур может привести к накоплению омертвевших клеток кожи, грязи и пота, что, в свою очередь, может вызвать прыщи и усугубить такие заболевания, как псориаз, дерматит и экзема.

Большое количество вредных бактерий на коже также увеличивает риск кожных инфекций, что может привести к запущенному дерматиту, когда на коже образуются пятна из-за недостатка очищения.

Как понять, что вы моетесь редко:

вы ощущаете неприятный запах;
у вас акне;
вы сталкиваетесь с обострениями кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз и дерматит;
кожные инфекции;
у вас появились участки темной или чешуйчатой кожи.

Гигиена играет ключевую роль в нашем здоровье. Поэтому важно найти индивидуальный подход к своему телу, который не навредит.

  • АП
    Алексей Попович
    22-го февраля

    Помнится история была, в Иране бомж какой то жил, не мылся лет 50-60 и прекрасно себя чувствовал, а потом его уговорили помыться, он и помер через некоторое время. Так что - мыться вредно 😁

    7
    4

