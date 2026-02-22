22 февраля православные храмы отмечают память мученика Никифора и преподобного Панкратия Печерского. В народном календаре этот день называется Лаптевым. В это время проводили ремонт обуви, домашней утвари, плели лапти и проверяли запасы продуктов.

22 февраля православные верующие вспоминают мученика Никифора Антиохийского, который жил в II веке, и преподобного Панкратия Печерского, существовавшего в XIII веке.

Согласно преданиям, великомученик Никифор Антиохийский был казнен вместо своего друга Саприкия, с которым они поссорились. Когда начались гонения на христиан, Саприкий, будучи церковным старостой, получил приказ о казни. Никифор пытался примириться с ним, но его бывший друг, ставший врагом, не захотел его слушать.

Когда Саприкий узнал о своей предстоящей казни, он испугался и отказался от веры во Всевышнего. Узнав об этом, Никифор заявил, что он христианин и готов принять мученическую смерть.

О преподобном Панкратии Печерском известно немного. Он вел затворнический образ жизни, обитал в пещерах и занимался аскетизмом. Все свое время он посвящал постам и молитвам, за что Иисус наградил его даром чудотворения.

Народный календарь: Лаптев день

Народный праздник, посвященный преподобным Никифору Антиохийскому и Панкратию Печерскому, имел разные названия. Одни называли его «Лаптев день», другие — «Лапотник», «Панкраты», «Никифоры – Панкраты» или «Капельницы».

Как бы ни назывался этот день, все знали, что в соответствии с традициями необходимо заниматься ремонтом обуви, починкой домашней утвари и плетением лаптей.

Лапти, которые изготавливали на Панкратия, имели двойное назначение. Они служили не только обувью, но и считались мощным оберегом. В старину лапти вешали у входа в дом и на воротах.

Народ понимал, что до весны остается совсем немного времени, а вскоре начнутся посевные работы. Чтобы все прошло гладко, в Лаптев день люди трудились с утра до позднего вечера.

Лаптев день: что можно делать 22 февраля

Люди знали: поскольку праздник не терпит лентяев, нельзя сидеть без дела. «Если у Панкратия дело в руках – у хозяина хлеб в устах».

В Лаптев день женщины с раннего утра до вечера занимались домашними делами. Они готовили еду и убирали в доме. Считалось, что в это время, чтобы привлечь удачу, нужно выбивать половики.

Удачу и счастье обещала и новая одежда, купленная на Панкратия. Для этого заранее откладывали деньги. Неважно, что именно приобретешь, даже мелочевку, главное — чтобы в доме были обновки.

В этот день следовало провести ревизию запасов еды, проверить зерно, которое выносили на мороз. По приметам, это гарантировало хороший урожай. «Не всяк Панкрат хлебом богат», — говорили, намекая на необходимость экономии и подготовки к весне, чтобы не столкнуться с нехваткой продовольствия.

Лаптев день: народные приметы

Лаптев день, как и все народные праздники, имеет свои приметы, связанные с погодой. В старину знали: если 22 февраля (9 февраля по старому стилю) ударят сильные морозы, зима задержится надолго.

Народ понимал: чем холоднее неделя, начинающаяся в Лаптев день, тем теплее будет март.

Если на деревьях наблюдали много налипшего снега, это предвещало оттепель. Об этом же говорили и звезды в ночь на Никифора. Если свиньи в хлеву визжали и беспокоились, это означало, что в ближайшие дни будут сильные морозы.

Лаптев день: что нельзя делать

Лаптев день — это семейный праздник, не предполагающий неприятностей. Однако существовали определенные запреты, которые могли уберечь от бед. В Лаптев день наши предки запрещали:

Лениться, проводить день в праздности — это может привести к финансовым трудностям.

Мести пол, особенно если нужно отправляться в путь — к болезни.

Во время ремонта ставить обувь на стол — к несчастьям.

Оставлять башмаки носками к двери — это предвещает, что не вернешься домой.

Кроме того, в Лаптев день категорически запрещалось делать комплименты девушкам, говорить им о том, как они красивы и милы. Старцы предупреждали: после этого барышня потеряет свою привлекательность и не сможет найти себе жениха.