22 февраля православные храмы отмечают память мученика Никифора и преподобного Панкратия Печерского. В народном календаре этот день называется Лаптевым. В это время проводили ремонт обуви, домашней утвари, плели лапти и проверяли запасы продуктов.
22 февраля православные верующие вспоминают мученика Никифора Антиохийского, который жил в II веке, и преподобного Панкратия Печерского, существовавшего в XIII веке.
Согласно преданиям, великомученик Никифор Антиохийский был казнен вместо своего друга Саприкия, с которым они поссорились. Когда начались гонения на христиан, Саприкий, будучи церковным старостой, получил приказ о казни. Никифор пытался примириться с ним, но его бывший друг, ставший врагом, не захотел его слушать.
Когда Саприкий узнал о своей предстоящей казни, он испугался и отказался от веры во Всевышнего. Узнав об этом, Никифор заявил, что он христианин и готов принять мученическую смерть.
О преподобном Панкратии Печерском известно немного. Он вел затворнический образ жизни, обитал в пещерах и занимался аскетизмом. Все свое время он посвящал постам и молитвам, за что Иисус наградил его даром чудотворения.
Народный календарь: Лаптев день
Народный праздник, посвященный преподобным Никифору Антиохийскому и Панкратию Печерскому, имел разные названия. Одни называли его «Лаптев день», другие — «Лапотник», «Панкраты», «Никифоры – Панкраты» или «Капельницы».
Как бы ни назывался этот день, все знали, что в соответствии с традициями необходимо заниматься ремонтом обуви, починкой домашней утвари и плетением лаптей.
Лапти, которые изготавливали на Панкратия, имели двойное назначение. Они служили не только обувью, но и считались мощным оберегом. В старину лапти вешали у входа в дом и на воротах.
Народ понимал, что до весны остается совсем немного времени, а вскоре начнутся посевные работы. Чтобы все прошло гладко, в Лаптев день люди трудились с утра до позднего вечера.
Лаптев день: что можно делать 22 февраля
Люди знали: поскольку праздник не терпит лентяев, нельзя сидеть без дела. «Если у Панкратия дело в руках – у хозяина хлеб в устах».
В Лаптев день женщины с раннего утра до вечера занимались домашними делами. Они готовили еду и убирали в доме. Считалось, что в это время, чтобы привлечь удачу, нужно выбивать половики.
Удачу и счастье обещала и новая одежда, купленная на Панкратия. Для этого заранее откладывали деньги. Неважно, что именно приобретешь, даже мелочевку, главное — чтобы в доме были обновки.
В этот день следовало провести ревизию запасов еды, проверить зерно, которое выносили на мороз. По приметам, это гарантировало хороший урожай. «Не всяк Панкрат хлебом богат», — говорили, намекая на необходимость экономии и подготовки к весне, чтобы не столкнуться с нехваткой продовольствия.
Лаптев день: народные приметы
Лаптев день, как и все народные праздники, имеет свои приметы, связанные с погодой. В старину знали: если 22 февраля (9 февраля по старому стилю) ударят сильные морозы, зима задержится надолго.
Народ понимал: чем холоднее неделя, начинающаяся в Лаптев день, тем теплее будет март.
Если на деревьях наблюдали много налипшего снега, это предвещало оттепель. Об этом же говорили и звезды в ночь на Никифора. Если свиньи в хлеву визжали и беспокоились, это означало, что в ближайшие дни будут сильные морозы.
Лаптев день: что нельзя делать
Лаптев день — это семейный праздник, не предполагающий неприятностей. Однако существовали определенные запреты, которые могли уберечь от бед. В Лаптев день наши предки запрещали:
Лениться, проводить день в праздности — это может привести к финансовым трудностям.
Мести пол, особенно если нужно отправляться в путь — к болезни.
Во время ремонта ставить обувь на стол — к несчастьям.
Оставлять башмаки носками к двери — это предвещает, что не вернешься домой.
Кроме того, в Лаптев день категорически запрещалось делать комплименты девушкам, говорить им о том, как они красивы и милы. Старцы предупреждали: после этого барышня потеряет свою привлекательность и не сможет найти себе жениха.
