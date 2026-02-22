В матче за 3-е место в рамках хоккейного олимпийского турнира сборная Финляндии нанесла крупное поражение команде Словакии со счетом 6:1, оставив последнюю вне пьедестала.
Сами действующие чемпионы Пекина-2022 завоевали бронзу.
Сборная Финляндии на ОИ-2022 взяла золото, одолев в финальном матче российскую команду (2:1).
Словакия — Финляндия — 1:6 (0:1, 1:1, 0:4)
Шайбы: 0:1 — Ахо (7.27). 0:2 — Хаула (28.05). 1:2 — Татар (39.30). 1:3 — Хинтц (48.27). 1:4 — Какко (49.09). 1:5 — Армиа (55.32, п.в.). 1:6 — Хаула (58.42, п.в.).
