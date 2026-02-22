Министерство внутренних дел Чехии готовит всеобъемлющую поправку к Закону пребывании иностранцев, заявил министр внутренних дел Любомир Метнар на пресс-конференции, посвященной приоритетам возглавляемого им ведомства. Уже в январе министерство представило закон, направленный на оцифровку процедуры выдачи иностранцам вида на жительство и улучшение их учета. Частью закона, который, в случае его одобрения, может вступить в силу с 2029 года, также является обязательство граждан ЕС регистрироваться в Чешской Республике.

Законопроект о пребывании иностранцев, который уже внесен на рассмотрение МВД, по данным ведомства, призван усилить возможность отмены пребывания правонарушителей в стране. Согласно новому законодательству, правительство должно иметь возможность лучше определять, почему и сколько именно иностранцев приезжает в Чешскую Республику. Как отметил Метнар, предстоящая масштабная поправка основана на нескольких принципах — на ужесточении санкций в связи с незаконным проживанием, контрабандой и преступной деятельностью, предотвращении злоупотреблений социальной системой и на более эффективном контроле за соблюдением правил проживания иностранцев в Чешской Республике. «Цель этих мер — установить четкие, понятные и подлежащие исполнению правила, которые защитят безопасность граждан и обеспечат справедливую и функциональную систему для тех, кто проживает в Чехии», — сказал министр.

Согласно данным Министерства внутренних дел Чехии, на конец прошлого года в стране на законных основаниях проживали 1 131 197 иностранцев, что составляло около 10,4% населения. По сравнению с предыдущим годом их число увеличилось примерно на 37 000, или на 3,4%. Большинство из них составляли украинцы, за ними следовали словаки, вьетнамцы и русские. Статистика не включает иностранцев, находящихся в Чехии на основании краткосрочной шенгенской визы, а также незарегистрированных граждан ЕС или въехавших по безвизу.

Увеличение числа иностранцев в Чехии в последние годы в основном связано с предоставлением временной защиты украинцам, которые покинули страну после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. По состоянию на полночь понедельника, согласно статистике, в Чехии находилось 399 504 человека, получивших статус временной защиты, который обеспечивает право на проживание, работу, медицинскую помощь и образование.

Между тем, без украинских работников проблемы в чешской строительной отрасли усугубились бы. Об этом информагентству ČTK сообщили представители профессиональных ассоциаций. В данной сфере, которая уже давно борется с нехваткой кадров, по их словам, украинцы составляют около 10% рабочей силы. Для строительных компаний их возможный уход после окончания войны с Россией стал бы осложнением, заявили представители отрасли.

В то же время, после окончания конфликта чешские строители могли бы, благодаря своему опыту работы с украинцами, активнее участвовать в восстановлении страны и получать там новые заказы. Украинцы в строительной отрасли Чехии работали еще до полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года.

По данным Союза предпринимателей в сфере строительства (SPS), в настоящее время в отрасли работает около 415 000 человек, из которых около 40 000 являются гражданами Украины. В Чешской Республике они заняты на различных должностях — от рабочих до квалифицированных мастеров. По оценкам профсоюза, в течение пяти лет в строительной отрасли может не хватать до 75 000 работников. «Если бы украинцы здесь не работали, ситуация была бы намного сложнее. Надо открыто сказать, что чешские рабочие не стоят в очереди на строительные должности. Таким образом, возможный отъезд некоторых украинских работников окажет явно негативное влияние на строительство», — заявил президент SPS Иржи Ноуза. Роберт Шпалек, руководитель Чешской палаты авторизованных инженеров и техников, занимающихся строительством (ČKAIT), видит ситуацию аналогичным образом.