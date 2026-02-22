Видео с латвийско-литовской границы вызвало волну обсуждений в соцсетях. Пользователей возмутило состояние пограничного столба без герба Латвии — многие увидели в этом символ общего упадка и безразличия.

Пользователь соцсети X поделился видео с границы Латвии. Увиденное расстроило не только его.

На видео виден один из пограничных столбиков, на которых обычно размещен герб Латвии. В данном случае он выглядит раскрошенным или просто сорванным. «Проезжал мимо, не мог не остановиться… У пограничного столба Латвийской Республики сорван герб…» — пишет автор видео.

В комментариях пользователь уточнил, что столб находится в Медуми, примерно в 12 километрах от Даугавпилса. В этом месте Латвия граничит с Литвой.

В разделе комментариев люди выражают огорчение увиденным:

«Столб больше похож на пятно позора, чем на пограничный знак». «Это в целом отражает состояние страны». «То, что я здесь вижу… Все логично. Столб системный и такой же раскрошенный, как и все остальное…»