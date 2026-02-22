Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Немножко позора: театр начинается с вешалки, страна - с приграничного столба 4 2229

Наша Латвия
Дата публикации: 22.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Немножко позора: театр начинается с вешалки, страна - с приграничного столба

Видео с латвийско-литовской границы вызвало волну обсуждений в соцсетях. Пользователей возмутило состояние пограничного столба без герба Латвии — многие увидели в этом символ общего упадка и безразличия.

Пользователь соцсети X поделился видео с границы Латвии. Увиденное расстроило не только его.

На видео виден один из пограничных столбиков, на которых обычно размещен герб Латвии. В данном случае он выглядит раскрошенным или просто сорванным. «Проезжал мимо, не мог не остановиться… У пограничного столба Латвийской Республики сорван герб…» — пишет автор видео.

В комментариях пользователь уточнил, что столб находится в Медуми, примерно в 12 километрах от Даугавпилса. В этом месте Латвия граничит с Литвой.

В разделе комментариев люди выражают огорчение увиденным:

«Столб больше похож на пятно позора, чем на пограничный знак». «Это в целом отражает состояние страны». «То, что я здесь вижу… Все логично. Столб системный и такой же раскрошенный, как и все остальное…»

Читайте нас также:
#Литва #граница #Латвия #символика #общество #соцсети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    22-го февраля

    ...нам том же столбе Латвия и заканчивается. Так что да, наглядно, реально и доходчиво. Продолжаем голосовать за уничтожение страны.

    42
    1
  • A
    Aleks
    22-го февраля

    Дело было не в бабине-долб...ёб сидел в кабине... Ну покрасят столбик,повесят герб и сразу заживём!!!🔥😎

    36
    2
  • Ш
    Шурик
    22-го февраля

    Все деньги ушли на бетонные "зубы дракона" и колючую проволоку ... ещё пора рельсы разбирать и болота затоплять тут уж не до пограничных столбов ! 🤔

    53
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Шурик
    22-го февраля

    То ли ещё будет. Разве вора может что-то остановить? Если только отрубание рук. Ну или на худой конец башки.

    30
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как в этом году подать годовую декларацию о доходах? Разъясняет гендиректор СГД
Изображение к статье: «Здравоохранение в Латвии доведено до какой-то новой низшей точки!»
Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео