Множество местных чиновников оказалось бессильно оценить достигнутое в результате выполнения Основных направлений развития сплоченного и граждански активного общества до 2027 года, и потому промежуточные результаты зафиксировало ООО Civitta Latvija, коему предоставили честь выступать в Сейме.

Социологи изучили мнение респондентов — насколько им любезно «национальное, солидарное, открытое и граждански активное общество, основой существования которого являются демократические ценности и права человека, закрепленные в Конституции, латышский язык и латышское культурное пространство».

Взболтать, но не смешивать

Только в 2021-24 гг. на осуществление Основных направлений потратили 30 миллионов евро. Реализацией более 50 проектов занимается 12 ответственных учреждений плюс 18 — помогают им.

Напомним, какие планы были поставлены перед нашей республикой:

«Укрепить чувство государственности и принадлежности к Латвии. Способствовать укреплению латышского языка как объединяющей основы общества в повседневном общении. Способствовать развитию понимания социальной памяти в обществе. Содействовать приобретению гражданами демократических навыков и знаний. Укрепить развитие и устойчивость гражданского общества. Создать высококачественное, безопасное и инклюзивное пространство для демократического участия и информации. Содействовать интеграции иностранных граждан, проживающих в Латвии, в общество. Способствовать пониманию населением многообразия общества, снижая негативное стереотипное отношение к различным группам населения».

Если начать с конца, то, конечно, клип, в коем цыганскому мальчику дается право говорить по телефону с родителями на родном языке — это великий шаг к инклюзивности. Впрочем, и он был, так сказать, неоднозначно воспринят, многие не поняли. А вот что касается проживающих иностранных граждан, то, буквально на днях Управление по делам гражданства и миграции сообщило, что за 4 года количество подданных РФ с видами на жительство в Латвии сократилось на 11,8 тысячи, среди них «добровольно выехали» 2,6 тысячи. Остальные, надо полагать, нашли иные способы обеспечить «национальное, солидарное, открытое и граждански активное общество...»

«Задерживающими и содействующими факторами» в отчете Civitta названы — недостаток человеческих и финансовых ресурсов (доступность денег - «фрагментирована»); недочеты в освоении госязыка («нет единой, координированной системы обучения»); а также глобальные события и изменения геополитической ситуации. В последнем, впрочем, можно отыскать и плюсы: «Позитивное влияние было связано с фокусом на значение латышского языка, добровольную работу и пожертвования».

Социологическая сенсация

Однако опрос, охвативший 1007 жителей Латвии, указал на тревожные тенденции. 67% респондентов считают, что общество за последние 5 лет не стало более сплоченным. Всего лишь 1% полностью согласно, что таковая сплоченность имеет место, и еще 17% «скорее согласны».

Были проведены и отдельные, сфокусированные, интервью. Жители страны, коих присовокупили к общине, как это приятно сказано, «русофонов» (видимо, дабы не употреблять неприятное слово krievs, постоянно упоминающееся в новостях — мол, те что-то разбомбили, или, напротив, столько-то их убито на поле боя) пожаловались, что «отсутствуют систематические и целенаправленные меры, которые способствовали бы включению этой группы людей в латвийское культурное пространство, с учетом ограничений и инициатив, введенных для сокращения присутствия русского языка в общественном пространстве».

При этом «гордость за принадлежность Латвии» испытывает 77% населения. Надо сказать, что очень близок к этому — 77,3% - уровень тех взрослых жителей, которые владеют латышским языком, хотя он и не является для них родным.

50% опрошенных по всей Латвии считают, что ныне отношения в обществе мотивируют больше использовать госязык на практике, но не согласны с этим 34%. Если же опрашивать именно тех, кто в семье говорит на другом языке (рифмуемом ныне со словом «магнитофон»), то получается, что обстановка содействует языковой интеграции 33%, а у 48% вызывает отторжение.

Промежуточные выводы исследователей такие: «Укрепление знаний латышского языка направлено на новых иммигрантов (граждане Украины); больше внимания необходимо уделять представителям этнических меньшинств, в том числе русофонным жителям».

Организация nekur

Именно такой ответ — где вы лично участвуете в общественной жизни? - дали 74,7 процента респондентов. На самом деле, конечно, три четверти полностью изолированных от социума личностей, это перебор. Просто и социологи, и опрашиваемые люди, скорее всего, не осознают, что общество по обустройству жилища или, на худой конец, домовой чат, это тоже форма участия. «Неформальное участие жителей (активность общин, окраин) в настоящее время быстро развивается, и отслеживать его деятельность сложно», – развели руками исследователи.

Но ведь это и есть проявление, так сказать, низовой демократии, которой сегодня в целом удовлетворено всего 34,8%. Ну а восприятие жителями своей способности менять политику, что называется, ниже плинтуса — Кабинету Министров доверяет 27,9%, Сейму — 25,4%, политическим партиям — 12,9%.

Что же касается столь прискорбного явления, как дискриминация — то, увы, 13,6% опрошенных признали, что таковую испытывали. На вопрос — стало ли за последние 5 лет наше общество более терпимым к различным этническим группам? - только 1 процент ответил уверенным «да», еще 20% «скорее согласны». А вот из тех, кто в семье не говорит на госязыке, 78% убеждены, что толерантности, напротив, стало меньше.

«Необходимо обеспечить более широкий доступ к курсам латышского языка и интеграции для иммигрантов, а также расширить разнообразие форматов обучения. Существует конфликт взглядов латышей и русофонных жителей на русский язык и потребление русской культуры, что усиливает чувство дискриминации среди русофонных жителей. По мере роста иммиграционных тенденций чувство общности в обществе ослабевает».

Снова — здорово! А ведь несколько лет высказывалась, полушутя, полувсерьез, такая точка зрения: мол, латыши и русские поймут друг друга лучше, когда у нас появятся, во множестве, приезжие с Азии и Африки. Но нет, мы просто получили новые проблемы вдобавок к старым. В латвийском коктейле, который взбалтывается-забалтывается, появился экзотический слой.

– Это хорошая практика государств Европы, вести независимые исследования, – оценила проделанную работу Елена Шайцане, директор Департамента политики сплоченного общества Министерства культуры. Кстати, именно этому ведомству Civitas и предлагает продолжить основную работу на ниве сплочения. Как это уже делается с 2013 года, когда во главе ведомства впервые встала представительница Нацобъединения Даце Мелбарде, ну и все пошло по известным рельсам. Сегодня Минкультом рулят «Прогрессивные» – а воз и ныне там!

Ну а то, что krievs теперь стал – rusofons, то это всего лишь вопрос терминологии. Как говорят, называй хоть горшком, только в печку не сажай!