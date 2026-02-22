Наибольшее количество энергии человек получает от радостных событий. Это может быть и простая покупка после работы, когда вы выбираете вещи, основываясь на одном-единственном критерии: нравится! Или посещение концерта, где множество счастливых людей наполняет вас энергией. Источниками позитивной энергии также могут стать спортивные мероприятия, экскурсии в музеи и встречи с друзьями.

Существует и эффективный прием: разместите у себя на прикроватной тумбочке фотографию, на которой вы выглядите по-настоящему счастливой. Внизу напишите: «Чем я сегодня себя порадую?» Ожидание приятных событий с самого утра поможет вам оставаться в ресурсном состоянии.

На рабочем месте создайте себе «водоем»: можно приобрести настольный мини-водопад, установить аквариум с рыбками или просто повесить картину с изображением воды — все это поможет гармонизировать ваше состояние во время работы.