Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как восстановить энергию после рабочего выгорания? 0 202

Дом и сад
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как восстановить энергию после рабочего выгорания?

Работа с людьми является наиболее энергозатратной деятельностью. Поэтому забота о собственном состоянии должна быть вашим приоритетом.

 

Наибольшее количество энергии человек получает от радостных событий. Это может быть и простая покупка после работы, когда вы выбираете вещи, основываясь на одном-единственном критерии: нравится! Или посещение концерта, где множество счастливых людей наполняет вас энергией. Источниками позитивной энергии также могут стать спортивные мероприятия, экскурсии в музеи и встречи с друзьями.

Существует и эффективный прием: разместите у себя на прикроватной тумбочке фотографию, на которой вы выглядите по-настоящему счастливой. Внизу напишите: «Чем я сегодня себя порадую?» Ожидание приятных событий с самого утра поможет вам оставаться в ресурсном состоянии.

На рабочем месте создайте себе «водоем»: можно приобрести настольный мини-водопад, установить аквариум с рыбками или просто повесить картину с изображением воды — все это поможет гармонизировать ваше состояние во время работы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли использовать жидкое мыло для мытья посуды?
Изображение к статье: Мартынов день: что нельзя делать 26 февраля и как провести этот день
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за «денежным деревом» в домашних условиях?
Изображение к статье: Способна ли ванна устранить «старческий» запах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео