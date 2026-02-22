Baltijas balss logotype
22.02.2026
ФОТО: LETA

Поздно вечером в воскресенье, 22 февраля на исторической Арене ди Верона (на период Игр названной Олимпийской ареной в Вероне) прошла церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года.

Грандиозное мероприятие по случаю завершения Игр объединило музыку, искусство и спорт.

Выбор Арены ди Верона для Церемонии закрытия не случаен. Этот знаковый амфитеатр воплощает в себе богатое культурное наследие Италии. Здесь встретились славное прошлое этого места и будущее спорта, демонстрируя итальянское наследие как сцену для Церемонии закрытия Олимпийских игр и для Церемонии открытия Паралимпийских игр.

Церемония закрытия Игр состояла из официальной части и шоу. Во время официальной части прошел парад с выносом флагов стран-участниц Игр и шествием атлетов, спуск олимпийского флага и передача его следующим хозяевам зимних Игр, которые состоятся в 2030 году во Французских Альпах, а также погашение олимпийского огня.

Как сообщал bb.lv, знаменосцами команды Латвии на церемонии закрытия Олимпийских игр стали шорт-трекист Роберт Крузберг и лыжница Патрисия Эйдука.

На церемонии закрытия Игр выступили уроженец Вероны, известный рэпер Акилле Лауро, икона итальянской танцевальной музыки DJ Габри Понте, а также оркестр и хор фонда Arena di Verona.

Норвегия в четвертый раз подряд выиграла медальный зачет (18 - золотых, 12 - серебряных и 11 бронзовых медалей) на 25-х зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Это - рекорд по количеству золотых и общему числу наград (41). 

На второй строчке в таблице - США (12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград), на третьей - Нидерланды (10, 7, 3). Хозяева Олимпиады - итальянцы - четвертые (10, 6, 14).

#США #Италия #Норвегия #спорт #искусство #музыка
