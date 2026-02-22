Устали от запотевшего зеркала после душа? Мы собрали 6 простых и неожиданных способов, которые используют опытные хозяйки: от обычного мыла до огурца. С этими методами зеркало будет всегда прозрачным, а утро начнется с идеального отражения.

Как сохранить зеркало чистым и прозрачным:

1. Хозяйственное мыло

Натрите зеркало бруском мыла по всей поверхности, затем мягкой тряпкой или салфеткой из микрофибры отполируйте круговыми движениями. Если мыло плохо поддается, смочите салфетку водой и отожмите. Так создается защитная пленка, предотвращающая запотевание.

2. Пена для бритья

Выдавите немного пены на тряпку и тонким слоем нанесите на зеркало. Разотрите салфеткой из микрофибры. Обновляйте покрытие раз в неделю, чтобы зеркало всегда оставалось прозрачным.

3. Уксус

Смешайте уксус с водой 1:1, смочите тряпку и протрите зеркало. Для свежести добавьте несколько капель лимона или эфирного масла. После процедуры оставьте дверь ванной открытой хотя бы на час.

4. Жидкость для мытья посуды

Смочите тряпку водой, нанесите несколько капель средства и протрите зеркало круговыми движениями. Затем насухо вытрите поверхность. Эффект продержится 1–2 дня, но запаха почти нет.

5. Сырой картофель

Разрежьте картофель и натрите им зеркало. Крахмал создает защитную пленку, препятствующую конденсату, и удаляет пятна от воды и зубной пасты.

6. Огурец

Натрите зеркало половинкой огурца. Сок овоща очистит поверхность и создаст тонкую защитную пленку. Средство действует недолго, поэтому его используют непосредственно перед душем.

Частые ошибки:

Слишком много средства → разводы и мутная пленка.

Жесткая губка → мелкие царапины.

Мытье холодной водой → эффект недолговечен.

Не протирать насухо → остаются пятна.

Бонус: зеркала с антифог-покрытием Если вы планируете новое зеркало, выбирайте модели с антизапотевающим покрытием. Цена выше, но отражение всегда чистое.

