Baltijas balss logotype
Эти 4 продукта подарят энергию, но не позволят уснуть 0 278

Люблю!
Дата публикации: 22.02.2026
pomada
Если поесть перед сном тяжелой пищи (например, ассорти пивных закусок или мешок чипсов), ночью может появиться бессонница и боль в животе. Но и вполне полезная еда может не давать спать, при этом не вызывая неприятных ощущений. Вот что можно съесть, если спать тебе пока некогда.

Твердый сыр

Швейцарский, голландский, чеддер, пармезан и прочие твердые сорта сыра перевариваются довольно медленно. И после их употребления диетологи не рекомендуют ложиться, чтобы не вызвать рефлюкс.

Темный шоколад

Если хочется сладкого, но при этом полезного, горький шоколад — то что нужно. Он богат полифенолами и является отличным источником кофеина. И это отличный выбор, если чай и кофе буквально льются из ушей! В одном квадратике около четверти кофейной или половины чайной дозы кофеина.

Гамбургер

Говядина — источник белка и железа, она долго переваривается, особенно если зажарена до среднего состояния (прожарка medium). Вместе с овощами и хлебом она точно не даст быстро уснуть.

Матча

Это по сути — пудра из зеленого чая, которую добавляют в выпечку, смузи и некоторые основные блюда. В ней много антиоксидантов, что хорошо, и сахара, что может вызвать подъем уровня сахара в крови и требование организма добавить еще углеводов. Какой уж тут сон! Особенно учитывая, что кофеином этот продукт тоже богат.

Читайте нас также:
#чай #питание #сон #шоколад #кофеин #энергия #здоровье #еда
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

