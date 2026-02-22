Baltijas balss logotype
Мельчайшая пыль ведет к деменции - ученые США нашли прямую связь 0 345

Техно
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хорошо, когда есть кому помочь беспомощным сениорам.

Хорошо, когда есть кому помочь беспомощным сениорам.

7,2 миллиона американцев страдает этим неизлечимым недугом.

Новое исследование в США выявило прямую связь между загрязненным воздухом и развитием болезни Альцгеймера. Ученые из университета Эмори (Джорджия) обнаружили, что мельчайшие частицы PM2.5 могут повышать риск болезни Альцгеймера напрямую, а не опосредованно через сердечно-сосудистые или легочные заболевания, как считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Ученые изучили данные более чем 27 миллионов получателей Medicare старше 65 лет за период с 2000 по 2018 год. Затем они сопоставили информацию о пациентах болезнью Альцгеймера с уровнем загрязнения воздуха в районах их проживания. Параллельно исследователи оценили данные о трех сопутствующих заболеваниях (гипертония, инсульт и депрессия), чтобы определить, как они влияют на развитие Альцгеймера.

Исследователи обнаружили, что длительное воздействие загрязнения воздуха имеет устойчивую связь с повышенным риском болезни Альцгеймера. Эта зависимость была несколько сильнее у людей, перенесших инсульт. Гипертония и депрессия, однако, оказали минимальное дополнительное влияние. Так, только 1,6% случаев заболевания опосредованы гипертонией, 2,1% — депрессией и 4,2% — инсультом.

«Мы обнаружили, что долгосрочное воздействие мелких частиц загрязненного воздуха связано с повышенным риском болезни Альцгеймера через прямое воздействие на мозг, а не через распространенные хронические заболевания», — отметили авторы исследования в пресс-релизе.

Связь с инсультом может объясняться тем, что уже поврежденные клетки хуже защищают мозг от токсичных веществ в атмосфере.

«Наши результаты показывают, что лица, перенесшие инсульт, могут быть особенно восприимчивы к вредным эффектам загрязнения воздуха, что подчеркивает важное пересечение экологических и сосудистых факторов риска», — добавили авторы.

Результаты показали, что уровень загрязнения в изученных районах был в среднем примерно в два раза выше предела, установленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ рекомендует, чтобы годовой уровень PM2.5 — мельчайших частиц, которые проникают глубоко в легкие, не превышал 5 микрограмм на кубический метр воздуха.

PM2.5 могут образовываться на улице при сжигании топлива, ремонтных работах, являться частицами асфальта, сажи и другой пыльцы. Такие частицы легко попадают в дома даже через закрытые окна, а иногда возникают и внутри дома, например, при приготовлении пищи.

Согласно статистическим данным за 2025 год, до 7,2 млн американцев в возрасте 65 лет и старше страдают болезнью Альцгеймера. Это примерно на 300 000 случаев больше, чем в предыдущем году. В большинстве случаев болезнь Альцгеймера проявляется в форме деменции, выраженной нарушением когнитивных функций.

#медицина #болезни #болезнь Альцгеймера #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
