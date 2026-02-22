Королевский эксперт Дункан Ларкомб в интервью Mirror US заявил, что королевская семья переживает один из самых серьёзных кризисов со времён смерти принцессы Дианы. Ситуация связана с разжалованным принцем Эндрю и его скандальной связью с Джеффри Эпштейном.

По словам Ларкомба, Меган Маркл осознаёт, насколько расстроен её муж принц Гарри, и понимает непростое положение королевской семьи. Эксперт отмечает, что герцогиня, вероятно, рада, что Гарри не вмешивается, опасаясь обвинений в соучастии. «Я уверен, что она говорит ему: "Не лезь, королевская семья в кризисе, не втягивай нас в это"», — приводит слова Ларкомба Mirror US.

Ситуация усугубляется давлением на принца Эндрю. Бывший министр по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования Великобритании, сэр Винс Кейбл, заявил о необходимости расследования деятельности герцога Йоркского на посту торгового представителя с 2001 по 2011 год на предмет возможной коррупции. Согласно опубликованным электронным письмам в рамках расследования дела Эпштейна, Эндрю делился с финансистами отчётами о официальных визитах в Гонконг, Вьетнам и Сингапур.

