Вкусные домашние соусы, которые превзойдут майонез: 4 рецепта

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вкусные домашние соусы, которые превзойдут майонез: 4 рецепта

С появлением погружных блендеров, приготовление майонеза в домашних условиях стало доступным для каждой хозяйки. Мы предлагаем вам четыре рецепта аппетитных соусов на основе базового домашнего майонеза. Попробуйте их, и уверяем, эти соусы станут вашими любимыми приправами к любым блюдам!

 

1. Простой и быстрый майонез из целого яйца

Я не буду предлагать вам сложный рецепт, где масло добавляется тонкой струйкой. Мой базовый вариант очень прост: он готовится с помощью погружного блендера из целого яйца, и температура ингредиентов здесь не имеет значения.

Ингредиенты:

1 яйцо
200 г растительного масла
2-3 ч. л. лимонного сока или уксуса
1-1,5 ч. л. горчицы
соль,
перец

Разбейте яйцо в стакан от блендера или в поллитровую банку так, чтобы желток остался целым. Затем влейте сверху все масло.

При помощи блендера «надавите» на желток и начните взбивать массу, не двигая блендером. Когда вы заметите, что масса успешно эмульгируется и становится густой, начните двигать блендером вверх-вниз для достижения однородности соуса. Учтите, что чем меньше масла вы используете, тем менее густым получится майонез.

Когда эмульсия будет готова, добавьте горчицу, лимонный сок и специи по вкусу, затем перемешайте до однородности или пробейте блендером еще раз.

2. Майонез на молоке

Этот майонез готовится без яиц и по вкусу напоминает тот, который раньше продавался в маленьких баночках по 250 мл, известных как «майонезные». Его текстура более густая и плотная, чем у первого варианта.

Ингредиенты:

70 мл молока
140 мл растительного масла
1 ст. л. лимонного сока или уксуса
1 ч. л. горчицы
соль,
перец

В данном случае лучше использовать молоко и масло примерно одинаковой температуры. Процесс приготовления аналогичен предыдущему: смешайте молоко и масло, взбейте погружным блендером до получения эмульсии, приправьте солью и перцем, добавьте кислоту и горчицу.

3. Соус айоли

Айоли — это знаменитый и популярный соус. Особенно мне нравится его вкус с молодым чесноком — он отлично подходит к жареным креветкам!

Ингредиенты:

160 мл растительного масла
1 яйцо
2-3 зубчика чеснока
1-1,5 ст. ложки лимонного сока или уксуса
1 ч. ложка горчицы
соль,
перец

Приготовьте простой майонез, а затем добавьте в него толченый или пропущенный через пресс чеснок. Лучше дать соусу настояться в течение пары-тройки часов.

4. Васаби-майонез

Этот соус отличается интересным и пикантным вкусом. Он отлично подходит как к рыбе, так и к мясу. Я использовала его для закусочного торта из кабачковых блинов — получилось очень вкусно. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты:

200 мл растительного масла
1 яйцо
1-2 ст. л. порошка васаби
1-2 ст. л. кипяченой воды комнатной температуры
1,5 ст. л. лимонного сока или уксуса
соль,
перец

Разведите васаби водой до получения однородной пастообразной массы.

Приготовьте простой майонез, добавив васаби-пасту к яйцу с маслом перед эмульгированием. Затем приправьте майонез кислотой, солью и перцем по вкусу.

Количество васаби можно регулировать в зависимости от ваших предпочтений к остроте.

Приятного аппетита!

Источник: jenskiymir

Оставить комментарий

