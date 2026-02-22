Baltijas balss logotype
Как приготовить трендовые леопардовые блины? 0 213

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить трендовые леопардовые блины?

Говорят, на Масленицу сейчас модно готовить какие-то леопардовые блины?

Чтобы их приготовить, тесто нужно разделить на три части. Большую часть оставьте без изменений – это основа.

Во вторую добавьте 1–1,5 ч. л. какао без сахара, чтобы получить светло-коричневый цвет для пятен. А в третью – 3 ч. л. какао для темного контура.

На разогретую сковороду сначала нанесите несколько капель светло-коричневого теста и сразу обведите каждое из них по краю тёмно-коричневым тестом, создавая эффект леопардовой шкуры. Дайте узору несколько секунд застыть и затем залейте сверху светлым тестом.

#блины #кулинария #масленица #еда
