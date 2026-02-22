Чтобы их приготовить, тесто нужно разделить на три части. Большую часть оставьте без изменений – это основа.

Во вторую добавьте 1–1,5 ч. л. какао без сахара, чтобы получить светло-коричневый цвет для пятен. А в третью – 3 ч. л. какао для темного контура.

На разогретую сковороду сначала нанесите несколько капель светло-коричневого теста и сразу обведите каждое из них по краю тёмно-коричневым тестом, создавая эффект леопардовой шкуры. Дайте узору несколько секунд застыть и затем залейте сверху светлым тестом.