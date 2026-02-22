Сбалансированное и здоровое питание играет ключевую роль в поддержании здоровья. Однако существует множество мифов о питании, которые не имеют под собой оснований. Тем не менее, многие люди продолжают в них верить.

О том, какие мифы о питании не стоит принимать за истину, рассказывает Schweizer Illustrierte.

Миф 1. Темный хлеб более полезен, чем светлый

На самом деле это не так однозначно. Темный хлеб часто создается с помощью оптических иллюзий.

Вместо использования натуральных темных зерен, таких как рожь или полба, некоторые виды хлеба, изготовленные из белой муки, «окрашиваются» с помощью солодового экстракта.

Это создает ложное впечатление о его пользе, хотя на самом деле он содержит белую пшеницу. Поэтому всегда важно внимательно изучать состав перед покупкой хлеба.

Миф 2. Жиры вредны для здоровья

Это утверждение нельзя считать универсальным. Не все жиры одинаковы. Наряду с вредными насыщенными жирами, которые содержатся в фаст-фуде, существуют также полезные ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в авокадо и рыбе.

Они крайне важны для организма, так же как углеводы и белки, необходимые для физического и умственного функционирования.

Миф 3. Цитрусовые являются основным источником витамина С

Вы действительно думаете, что один укус апельсина полностью восполнит ваш запас витаминов? Это заблуждение. Продукты с наибольшим содержанием витамина С — это не лимоны или апельсины, как многие считают.

На самом деле, это острый перец, который содержит в три раза больше витамина С, чем лимон.

Миф 4. Углеводы способствуют набору веса

Это утверждение также требует уточнения. Как и в случае с жирами, все зависит от типа углеводов, которые мы употребляем. Полезными считаются те углеводы, которые не подвергались химической обработке.

Зародыши и отруби остаются в цельном зерне. В отличие от них, рафинированные углеводы (содержащиеся в белой муке и сахаре) не имеют ни зародышей, ни отрубей после обработки.

Таким образом, в отличие от полезных продуктов, они не обеспечивают длительное насыщение и могут привести к чувству голода, что действительно может способствовать набору веса.

Миф 5. Необходимость в двух литрах воды в день

Пить достаточное количество воды полезно для здоровья — это факт. Однако стоит меньше полагаться на правило двух литров в день и больше прислушиваться к своему организму. Если температура воздуха высокая или вы активно занимаетесь спортом, вам может потребоваться гораздо больше жидкости.

Это также зависит от роста и веса: высокому человеку нужно больше воды, чем низкорослому.

Чтобы определить свою суточную потребность в жидкости, можно использовать следующую формулу: 30 мл х масса тела = необходимое количество жидкости в день.

Например, при весе 70 килограммов это составит около 210 миллилитров — чуть больше двух литров.

Источник: 1001sovet