51-летний певец Робби Уильямс зарабатывает миллионы на перепродаже домов. Чтобы уйти от высоких налогов, британец стал резидентом Багамских островов.

В мае 2025 года Уильямс за $65 млн продал свою виллу в Лос-Анджелесе, заработав $12,3 млн. И сразу купил дом в Майами за $30 млн. Еще у него с женой, актрисой Айдой Филд есть собственность в Лондоне, а с недавних пор - и на Багамах. Эти острова Робби сейчас считает основным семейным гнездышком. Там на днях в кругу любимой женушки и четверых детей он справил шестой день рождения сынишки Бо.

Уильямс не скрывает, что недвижимость в других местах он со временем с выгодой продаст. Сейчас вся его собственность оценивается более чем в $100 млн. Притом что за два последних года на музыке он заработал чуть более $90 млн.

Робби пожаловался, что недавно пережил сильную депрессию, чего с ним не случалось вот уже 10 лет. Он тяжело переживал деменцию матери и болезнь Паркинсона отца. А тут еще новая напасть.

Для меня избыточный вес - настоящая катастрофа. Он вызывает дисморфофобию.

Это психическое расстройство, когда человек зациклен на чем-то в своей внешности. У Уильямса диагностировали «ненависть к себе второй степени». Чтобы сбросить вес, певец стал принимать средство для похудания.