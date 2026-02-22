Baltijas balss logotype
Робби Уильямс спекулирует недвижимостью на фоне страданий от своей внешности

Lifenews
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Робби Уильямс продал больше всего альбомов на территории Великобритании, а также получил больше всего BRIT Awards за всю историю премии.

Робби Уильямс продал больше всего альбомов на территории Великобритании, а также получил больше всего BRIT Awards за всю историю премии.

Сейчас вся его собственность оценивается более чем в $100 млн.

51-летний певец Робби Уильямс зарабатывает миллионы на перепродаже домов. Чтобы уйти от высоких налогов, британец стал резидентом Багамских островов.

В мае 2025 года Уильямс за $65 млн продал свою виллу в Лос-Анджелесе, заработав $12,3 млн. И сразу купил дом в Майами за $30 млн. Еще у него с женой, актрисой Айдой Филд есть собственность в Лондоне, а с недавних пор - и на Багамах. Эти острова Робби сейчас считает основным семейным гнездышком. Там на днях в кругу любимой женушки и четверых детей он справил шестой день рождения сынишки Бо.

robbi-uilyams-1.jpg

Уильямс не скрывает, что недвижимость в других местах он со временем с выгодой продаст. Сейчас вся его собственность оценивается более чем в $100 млн. Притом что за два последних года на музыке он заработал чуть более $90 млн.

Робби пожаловался, что недавно пережил сильную депрессию, чего с ним не случалось вот уже 10 лет. Он тяжело переживал деменцию матери и болезнь Паркинсона отца. А тут еще новая напасть.

  • Для меня избыточный вес - настоящая катастрофа. Он вызывает дисморфофобию.

Это психическое расстройство, когда человек зациклен на чем-то в своей внешности. У Уильямса диагностировали «ненависть к себе второй степени». Чтобы сбросить вес, певец стал принимать средство для похудания.

  • Оно подавляло аппетит, я избавился от двух стоунов (12,7 кг.), но при этом перестал получать питательные вещества, в том числе витамин С. В итоге у меня развилась цинга - эта болезнь пиратов XVII века, - жалуется Робби.
#недвижимость #диета #финансы #депрессия #знаменитости #Робин Уильямс #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео