Распознать одиночество у собаки можно по слишком длинному сну у этого домашнего питомца. Этот способ назвал кинолог Владимир Голубев.

По словам специалиста, если животное спит более 12-14 часов в сутки, это может говорить о том, что оно страдает от недостатка общения с хозяином или с сородичами. Другими признаками одиночества может быть интенсивное вылизывание, уничтожение домашней обстановки или громкий вой.

«Если правильно наладить режим, давать собаке достаточно нагрузки и внимания, то ваша занятость может не быть помехой», — отметил кинолог.