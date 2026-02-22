Помимо переговоров между США и Россией по официальным дипломатическим каналам, представители деловых кругов ведут параллельные обсуждения — они касаются совместных бизнес-проектов. Речь идет о нескольких направлениях сотрудничества: расширении торговли, выкупе активов, ранее принадлежавших иностранным компаниям в России, а также участии в проектах по добыче природных ресурсов в Арктике. Как отмечает The Economist, при самом благоприятном сценарии объем возможных доходов для США от сделок с Россией составит около $340 млрд в год.

В начале февраля после второго раунда переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы предложила Вашингтону сделки на $12 трлн в обмен на снятие санкций. По его словам, украинская разведка показала ему документы с рамочной схемой американо-российского экономического сотрудничества. Зеленский назвал ее «пакетом Дмитриева» по имени спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, который активно участвует в переговорах с американской стороной. О нем подробно рассказывал RTVI.US.

Как сообщили The Economist осведомленные источники, западные нефтяные компании встречались со своими бывшими российскими партнерами на конференции ADIPEC в Абу-Даби в ноябре. Косвенным признаком возможного экономического сближения стало и то, что по меньшей мере пять американских компаний, включая Apple и McDonald’s, недавно зарегистрировали товарные знаки в России. Звучало и предложение вернуть США активы стоимостью $5 млрд, конфискованные российской стороной у американской нефтяной компании Exxon Mobil в 2022 году.

Какую выгоду получат США?

В настоящее время Россия экспортирует энергоресурсы, продовольствие и металлы преимущественно через посредников. В случае снятия санкций американские компании могли бы напрямую участвовать в логистике и торговых операциях, получая прибыль от этих потоков, пишет The Economist.

Отдельный интерес для США представляет возможность возвращения активов, ранее проданных иностранными компаниями без права обратного выкупа. Их совокупная оценочная стоимость достигает $60 млрд. Сотрудничество могло бы открыть путь к пересмотру прежних договоренностей на более выгодных для американских партнеров условиях.

Особое значение для администрации Дональда Трампа имеют крупные проекты по добыче полезных ископаемых. По оценкам, в Западной Сибири находится около 12 млрд баррелей извлекаемой нефти и газа — объем, сопоставимый примерно с семилетней добычей в Пермском бассейне, ключевом сланцевом регионе США.

Еще более масштабный потенциал связывают с российской Арктикой. По данным аналитической компании Rystad, при достаточных инвестициях, регион способен обеспечить добычу до 50 млрд баррелей. Центральным проектом в этом направлении является пока приостановленный Vostok Oil под управлением «Роснефти». Компания заявляет о планах добывать до 2 млн баррелей в сутки к 2030 году — это около 2% текущей мировой добычи. Общий объем редкоземельных металлов на Крайнем Севере составляет около 29 млн тонн.

Какие есть препятствия?

Отмена антироссийских санкций потребует консультаций с Конгрессом США, где не последнюю роль играют «ястребы», выступающие против экономического сближения с Москвой. Для многих законодателей подобный шаг означал бы фактическое содействие восстановлению российской экономики.

Кроме того, за последние годы освободившиеся ниши на российском рынке заняли компании из Азии, Турции и других стран. В 2024 году доля Китая в российском импорте достигла 57%, тогда как до 2022 года она составляла около 23%. Вернуться не просто и с политической точки зрения: западные компании опасаются регуляторных рисков и невыгодных, политически мотивированных решений.

Аналитик лондонского центра RUSI Чарльз Хекер полагает, что Кирилл Дмитриев сумел «разжечь аппетит американского бизнес-сообщества», и отдельные участники действительно могут рассчитывать на выгодные сделки, вплоть до мест в советах директоров российских компаний.

Но, отмечает The Economist, разговоры о выгодах в триллионы долларов во многом служат приманкой и, вероятно, преувеличены. По расчетам издания, даже даже при частичном восстановлении отношений вряд ли можно говорить о долгосрочном и стабильном партнерстве на десятилетия вперед. Не менее сомнительно и то, что американские компании смогут в обозримой перспективе извлечь из арктических ресурсов России триллионы долларов прибыли.