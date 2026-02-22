Сегодня это кажется фантастикой, но незадолго до начала войны в Украине Российская академия наук просчитала и опубликовала сценарий распада России. Самым злостным паразитом на теле РФ оказалась Москва. Примечательно, что 11 февраля 2026 года Владимир Путин наградил автора данного исследования, академика Виктора Суслова "Орденом Дружбы".

Гипотетический сценарий распада России на отдельные федеральные округа рассчитали в РАН. Расчеты проводились по аналогии с моделированием развала СССР в конце 1980х - тогда исследовалось, какую долю от текущего потребления потеряют союзные республики в случае разрыва экономических связей.

Об этом рассказал автор исследования, заместитель директора по науке Института экономики промышленного производства Сибирского отделения РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктор Суслов в интервью журналу «Огонек». Исследования проводились последние 10 лет, а их результаты, по словам академика Суслова, оказались «удручающими».

«Самым злостным «паразитом» на «теле» России является Центральный федеральный округ (во главе с Москвой - прим.). Его «вклады» в целевые показатели всех федеральных округов оказались отрицательными, причем «результатом» его «взаимодействия» с Северо-Западным округом является сокращение целевого показателя последнего почти на одну четверть», – рассказал в интервью член-корреспондент РАН.

При этом ЦФО вместе с Москвой – это инновационно-технологический, культурный, научно-образовательный, транспортно-логистический, финансовый центры.

«Сложившаяся ситуация – следствие непропорционально и несправедливо больших доходов, получаемых прежде всего в Москве. Финансовые ресурсы искусственно стягиваются в федеральный центр со всей страны», — делает вывод Суслов.

По словам ученого, неплохо выглядит Сибирский федеральный округ (54,2%), гораздо хуже – Уральский округ (22,5%). В остальных федеральных округах разрыв внешних связей обнуляет их целевой показатель.

«Самым самодостаточным макрорегионом России является Северо-Западный федеральный округ. В состоянии автаркии он сохраняет 85,4% исходного уровня своего целевого показателя», – поделился экономист результатами расчетов.

У Приволжского, Северокавказского и Южного федеральных округов — отрицательное сальдо взаимодействия, хотя и не такое большое, как у Москвы.

«Чисто умозрительно можно сопоставить нынешнее российское состояние с СССР накануне распада», – констатирует Суслов, добавляя, впрочем, что «маячащий на горизонте» лозунг «хватит кормить Москву» вряд ли простимулирует политический распад страны.

Напомним, 11 февраля 2026 года президент Российской Федерации Владимир Путин наградил "Орденом Дружбы" член-корреспондента РАН Виктора Суслова, автора исследования о возможном распаде России, опубликованном в конце 2019 года.

