Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не всё так дёшево: о чём молчат бюджетные авиабилеты 0 202

Lifenews
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не всё так дёшево: о чём молчат бюджетные авиабилеты

Билет в Рим или Барселону по цене обеда звучит как удача. Однако за привлекательной цифрой в 20–30 евро нередко скрываются дополнительные расходы и неудобства, способные испортить первые дни отпуска. Эксперты в сфере путешествий предупреждают: стремление выбрать самый дешёвый рейс часто оборачивается потерей времени, сил и настроения.

«Ослепление ценой»

Основатель туристической компании Flash Pack Ли Томпсон называет это явление «ослеплением перелётом». Речь идёт о ситуации, когда низкая цена билета затмевает рациональную оценку условий перелёта.

По его словам, бюджетные рейсы нередко прилетают поздно ночью или в часы пиковой нагрузки на паспортный контроль. В результате туристы проводят несколько часов в очередях, а в отель попадают глубокой ночью.

Дополнительная сложность — удалённые аэропорты. Лоукостеры часто используют второстепенные воздушные гавани, дорога из которых в центр города занимает время и требует дополнительных расходов. Особенно проблематичными становятся ночные трансферы.

Чем приходится «платить» за экономию

Экономия на билете может обернуться потерянным первым днём отпуска. Усталость после ночного перелёта, отсутствие нормального ужина, долгие переезды и очереди на контроле лишают путешествие лёгкого старта.

По мнению эксперта, туристы фактически расплачиваются за низкую цену временем и эмоциями. Первый вечер в новой стране формирует общее впечатление, и если он проходит в дороге или ожидании, вернуть ощущение праздника бывает сложно.

Дополнительные расходы

Отдельная проблема — скрытые доплаты. В стоимость минимального тарифа у лоукостеров обычно входит только ручная кладь. За багаж, выбор места, регистрацию в аэропорту и даже питание на борту приходится платить отдельно.

В итоге итоговая сумма может значительно отличаться от той, что указана в рекламе.

Как выбрать «золотую середину»

Эксперты советуют ориентироваться не на минимальную цену, а на общую ценность предложения. Чуть более дорогой билет с удобным временем прилёта может сохранить силы и впечатления.

Также рекомендуется:

  • выбирать рейсы с прибытием в первой половине дня;
  • заранее проверять, что включено в тариф;
  • учитывать расстояние от аэропорта до центра города;
  • планировать лёгкую программу на первый вечер.

Небольшая переплата за комфорт зачастую помогает сохранить главный ресурс путешествия — положительные эмоции.

Источник

Читайте нас также:
#туризм #путешествия #экономия #советы #комфорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео