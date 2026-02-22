Билет в Рим или Барселону по цене обеда звучит как удача. Однако за привлекательной цифрой в 20–30 евро нередко скрываются дополнительные расходы и неудобства, способные испортить первые дни отпуска. Эксперты в сфере путешествий предупреждают: стремление выбрать самый дешёвый рейс часто оборачивается потерей времени, сил и настроения.

«Ослепление ценой»

Основатель туристической компании Flash Pack Ли Томпсон называет это явление «ослеплением перелётом». Речь идёт о ситуации, когда низкая цена билета затмевает рациональную оценку условий перелёта.

По его словам, бюджетные рейсы нередко прилетают поздно ночью или в часы пиковой нагрузки на паспортный контроль. В результате туристы проводят несколько часов в очередях, а в отель попадают глубокой ночью.

Дополнительная сложность — удалённые аэропорты. Лоукостеры часто используют второстепенные воздушные гавани, дорога из которых в центр города занимает время и требует дополнительных расходов. Особенно проблематичными становятся ночные трансферы.

Чем приходится «платить» за экономию

Экономия на билете может обернуться потерянным первым днём отпуска. Усталость после ночного перелёта, отсутствие нормального ужина, долгие переезды и очереди на контроле лишают путешествие лёгкого старта.

По мнению эксперта, туристы фактически расплачиваются за низкую цену временем и эмоциями. Первый вечер в новой стране формирует общее впечатление, и если он проходит в дороге или ожидании, вернуть ощущение праздника бывает сложно.

Дополнительные расходы

Отдельная проблема — скрытые доплаты. В стоимость минимального тарифа у лоукостеров обычно входит только ручная кладь. За багаж, выбор места, регистрацию в аэропорту и даже питание на борту приходится платить отдельно.

В итоге итоговая сумма может значительно отличаться от той, что указана в рекламе.

Как выбрать «золотую середину»

Эксперты советуют ориентироваться не на минимальную цену, а на общую ценность предложения. Чуть более дорогой билет с удобным временем прилёта может сохранить силы и впечатления.

Также рекомендуется:

выбирать рейсы с прибытием в первой половине дня;

заранее проверять, что включено в тариф;

учитывать расстояние от аэропорта до центра города;

планировать лёгкую программу на первый вечер.

Небольшая переплата за комфорт зачастую помогает сохранить главный ресурс путешествия — положительные эмоции.

