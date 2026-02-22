Число зарегистрированных случаев неуклонно растёт уже несколько лет, приближаясь к тысяче в год.

Мошенничество на почве романтических отношений резко растёт на юго-западе Германии.

За последний год жертвы в этом регионе потеряли около 14 миллионов евро, переведя деньги аферистам, выдающим себя за влюблённых партнёров. Власти предупреждают: проблема не только набирает обороты, но и становится всё сложнее для обнаружения.

Число зарегистрированных случаев неуклонно растёт уже несколько лет, приближаясь к тысяче в год. Мошенники совершенствуют тактику, используя искусственный интеллект для создания убедительных фейковых личностей и сцен.

Так, 66-летняя жительница округа Боденское озеро лишилась около 66 тысяч евро, попав в ловушку фиктивных отношений. В районе Фройденштадта две женщины перевели по 20 тысяч евро преступникам, действовавшим под чужими именами и с отредактированными фото. Даже экспертам теперь сложно отличить настоящие сообщения и изображения от подделок.

Тенденция не показывает признаков ослабления. Власти подчёркивают: мошенники будут и дальше адаптироваться, усложняя задачу для потенциальных жертв.

Финансовый и эмоциональный ущерб от таких афер исчисляется миллионами. Полиция призывает к осторожности при завязывании онлайн-отношений, поскольку аферисты продолжают эксплуатировать новые технологии. Постоянный рост числа случаев свидетельствует: без повышения осведомлённости проблема не исчезнет.