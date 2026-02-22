Baltijas balss logotype
Rail Baltica - правда будет дорогой. Но ложь обойдётся дороже 3 2654

Наша Латвия
Дата публикации: 22.02.2026
pietiek.com
Изображение к статье: Rail Baltica - правда будет дорогой. Но ложь обойдётся дороже
ФОТО: LETA

«Мы продолжим аудит Rail Baltica, и он будет проводиться совместно с коллегами из Государственного контроля Литвы и Эстонии», — рассказал в интервью «nra.lv TV» государственный контролёр Эдгарс Корчагинс, пишет Вилорс Эйхманис на Pietiek.com.

Проект Rail Baltica, который годами подпитывался красивыми визуализациями и политическими обещаниями, наконец столкнулся с суровой реальностью. Заявление Корчагинса о совместной ревизии с литовскими и эстонскими коллегами — это не просто очередной аудит, это политическая и экономическая «тяжёлая артиллерия», нацеленная в самый хаотичный центр проекта.

Когда «евроремонт» превращается в руины: масштаб ревизии

До сих пор каждая балтийская страна пыталась латать «дыры» Rail Baltica у себя, тайно надеясь, что у соседей дела идут ещё хуже. Но этот проект — единый организм. Если аудиторы из Риги, Таллина и Вильнюса садятся за один стол, это означает одно: кредит доверия исчерпан. Ревизия больше не будет искать мелкие недочёты — она выявит системный паралич, способный поставить под угрозу экономическую стабильность всего региона.

Главные вопросы: кто подписал чек без покрытия?

Миллиардная загадка: как мечта стоимостью 5,8 млрд евро превратилась в счёт на 25 млрд евро? Аудиту предстоит выяснить, вызвано ли это лишь инфляцией или же результатом грубой некомпетентности и «эффекта золотых болтов» при планировании.

«Исключение» Риги — стратегическое предательство? Новости о том, что европейская железная дорога может пройти в обход столицы Латвии, вызвали взрывное недовольство. Аудиторы оценят, не стала ли станция в Риге без прямого соединения с основной линией самым дорогим «памятником» нерешительности.

Управленческий «Вавилон»: совместное предприятие RB Rail нередко напоминает корабль с тремя капитанами. Во сколько налогоплательщикам обходится эта неспособность договориться и двойная бюрократия?

Три «подводных камня»: что от нас пытаются скрыть?

Военный фактор: в тени войны в Украине это уже не просто пассажирская железная дорога. Аудит оценит, смогут ли строящиеся мосты и пути выдержать тяжёлую технику НАТО или же мы строим «лёгкий поезд» по цене «тяжёлого танка».

Финансовый эффект домино: если Латвия отстаёт, Европейская комиссия может «перекрыть кислород» всему региону. Аудит покажет, кто сегодня является слабым звеном.

Цена содержания: ни один политик открыто не говорит, сколько десятков миллионов евро в год потребует линия после запуска. Аудиторы наконец назовут эту сумму, показав реальную рентабельность проекта.

Что будет, если аудит выявит серьёзные нарушения?

Политическая ответственность: отставки министров и создание парламентских следственных комиссий.

Правовые последствия: возможные уголовные дела за нецелевое использование средств или превышение полномочий.

Финансовый удар: перераспределение средств ЕС в пользу других проектов и рост нагрузки на государственный бюджет Латвии.

«Хирургия» проекта: приостановка отдельных участков строительства для полной переработки приоритетов.

Требования общества

Мы больше не на той стадии, когда достаточно оправданий «мы делаем всё возможное». Общество требует:

Личной ответственности — конкретных имён тех, кто завёл проект в тупик.

Прозрачности — каждый евроцент должен быть отслежен.

Ясности — можем ли мы вообще позволить себе завершить этот проект и какую цену за него заплатят будущие поколения?

Вывод: время обещаний заканчивается, начинается время правды

Объявленная Корчагинсом ревизия трёх стран — это последний шанс для Rail Baltica очиститься. Это уже не просто история о поезде, который соединит нас с Европой. Это вопрос о том, способна ли страна справляться с масштабными вызовами без тени коррупции и управленческой катастрофы.

Правда будет дорогой. Но ложь обойдётся ещё дороже.

Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го февраля

    А насчёт того, справиться ли страна, - НЕТ, НЕ СПРАВИТСЯ, ЕСЛИ ВОРОВАТЬ БУДУТ ТАК ОГОЛТЕЛО И НАХАЛЬНО,

    7
    1
  • A
    Aleks
    22-го февраля

    Неужели кто то верит,что будут названы конкретные фамилии,партии и лица,кто в Латвии довел проект до масштабного расхщения ?! Если и ответят ,то стрелочники.... В деле педофила Эпштейна много посадок ? Так уже Трамп орет,что это и не важный вопрос,а важны НЛО..

    64
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    23-го февраля

    А что их называть, - они и так известны.

    Какая партия в то время была у власти, рулила - верховодила7

    Вот в её рядах и надо искать!

    7
    1
Читать все комментарии

