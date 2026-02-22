Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как Сербия помогает Украине легально и скрыто 0 494

В мире
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посол и премьер нашли общий язык.

Посол и премьер нашли общий язык.

Ранее Вучич предлагал Евросоюзу выкупить у него любые объемы боеприпасов.

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут провёл официальную встречу с новым послом Украины в Белграде Александром Литвиненко, сообщила пресс-служба правительства Сербии.

В ходе беседы глава правительства подчеркнул важность развития сотрудничества между двумя странами и отметил, что существует потенциал для расширения взаимодействия в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Белград, по его словам, «с особым вниманием отслеживает события на Украине, в первую очередь последствия тяжёлой гуманитарной ситуации для гражданского населения».

«Сербия будет, в соответствии со своими возможностями, продолжать направлять гуманитарную помощь пострадавшему населению - в виде финансовых средств, медицинского и электроэнергетического оборудования», - подчеркнул Мацут.

Посол Литвиненко, в свою очередь, поздравил премьера с прошедшим Днём государственности Сербии и выразил уверенность в успешном исполнении своего мандата, а также выразил благодарность Сербии за уже оказанную поддержку украинскому народу.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что предложил Евросоюзу заключить контракт на поставку боеприпасов, производство которых в стране активно растет. Об этом глава государства рассказал в интервью немецкому журналу Cicero.

«Наши склады полны боеприпасов, особенно минометных снарядов. Мы производим больше, чем Франция. Я предложил нашим друзьям в ЕС купить всё, что у нас есть, — это был бы феноменальный вклад в европейскую безопасность», — сказал Вучич.

Отвечая на вопрос, могут ли эти боеприпасы впоследствии быть поставлены Украине, сербский лидер отметил, что «покупатели могут делать с ними всё, что хотят».

Говоря об отношениях с Россией, президент Сербии заявил, что «мы относимся ко всем сторонам очень справедливо». «Просто спросите президента Украины Владимира Зеленского, какое из балканских государств оказало Украине больше всего финансовой и гуманитарной помощи. Ответ может вас удивить», — добавил он.

Читайте нас также:
#война РФ и Украины #Украина #Сербия #дипломатия #гуманитарная помощь #Евросоюз #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео