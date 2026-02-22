Премьер-министр Сербии Джуро Мацут провёл официальную встречу с новым послом Украины в Белграде Александром Литвиненко, сообщила пресс-служба правительства Сербии.

В ходе беседы глава правительства подчеркнул важность развития сотрудничества между двумя странами и отметил, что существует потенциал для расширения взаимодействия в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Белград, по его словам, «с особым вниманием отслеживает события на Украине, в первую очередь последствия тяжёлой гуманитарной ситуации для гражданского населения».

«Сербия будет, в соответствии со своими возможностями, продолжать направлять гуманитарную помощь пострадавшему населению - в виде финансовых средств, медицинского и электроэнергетического оборудования», - подчеркнул Мацут.

Посол Литвиненко, в свою очередь, поздравил премьера с прошедшим Днём государственности Сербии и выразил уверенность в успешном исполнении своего мандата, а также выразил благодарность Сербии за уже оказанную поддержку украинскому народу.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что предложил Евросоюзу заключить контракт на поставку боеприпасов, производство которых в стране активно растет. Об этом глава государства рассказал в интервью немецкому журналу Cicero.

«Наши склады полны боеприпасов, особенно минометных снарядов. Мы производим больше, чем Франция. Я предложил нашим друзьям в ЕС купить всё, что у нас есть, — это был бы феноменальный вклад в европейскую безопасность», — сказал Вучич.

Отвечая на вопрос, могут ли эти боеприпасы впоследствии быть поставлены Украине, сербский лидер отметил, что «покупатели могут делать с ними всё, что хотят».

Говоря об отношениях с Россией, президент Сербии заявил, что «мы относимся ко всем сторонам очень справедливо». «Просто спросите президента Украины Владимира Зеленского, какое из балканских государств оказало Украине больше всего финансовой и гуманитарной помощи. Ответ может вас удивить», — добавил он.