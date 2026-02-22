Театральная сенсация: на большой сцене Нового Рижского театра постановку «Дон Кихот» осуществил знаменитого Адольф Шапиро. А на малой сцене тем временем – «Долина удивления» не менее известного Матиса Кажи. Разумеется, на обе постановки все билеты проданы.

Здесь был ТЮЗ

Что вполне логично, ведь тот же Шапиро впервые за 34 года вернулся для работы в стены, где некогда находился руководимый им почти тридцать лет ТЮЗ.

Впервые мэтр переступил порог своего бывшего театра еще в 2015, но в качестве зрителя - смотрел «Бродский/Барышников» в режиссуре Алвиса Херманиса. Который и уговорил 86-летнего классика осуществить постановку в пусть и в реконструированных, но родных Адольфу Яковлевичу стенах.

Острая боль о закрытом ТЮЗе явно прошла и давайте не углубляться, из-за чего в 1992-м театр был закрыт. Кратко: виновата не политика, даже не хилая тогда экономика, а схлестнувшиеся темпераменты двух ярких личностей - Шапиро (режиссер, который уже и до этого одной ногой был в Москве) и Паулс (тогда министр культуры). Забудем же?

Вперед, навстречу приключениям! Фото: Янис Дейнатс.

Дорогой длинною

На премьере в зале, как написал бы в начале «Войны и мир» Лев Толстой - эссенция интеллектуальной и общественной мысли... Латвии! Занавес распахнут, на сцену выходят герои бессмертного романа Сервантеса. Молчание секунд десять.

Только показалось, что это минута молчания по погибшему театру, как вдруг с верхотуры падают десятки книг, которые затем в мусорные мешки собирают артисты. Ну, вы же читали «Дон Кихот»? Хотя бы начало двухтомника? Идальго (артист Каспар Знотиньш), сидя в окружении множества томов, начитался рыцарских романов. И отправился в путешествие по Ламанче с верным оруженосцем Санчо Пансой (блистательный Гундар Аболиньш, он еще и переводчик на латышский написанной самим Шапиро сценической драматургии романа).

Театральное путешествие занимает три с половиной часа, с антрактом. Публика взрывается аплодисментами, когда на сцену на колесиках выезжает огромный Росинант (конь Дон Кихота) – конструкция Мартиньша Вилкарсиса, на которую по лесенке взбирается Дон Кихот. А внизу его сопровождает Санчо - на трехколесном велосипеде, выполненном в виде осла (во время действия гудок велосипеда звучит ослиным криком). Великолепно!

И далее достаточно много ухищрений режиссера - например, из задницы сконструированного коня вываливаются яблоки.

Измерить мир деньгами?

Основная линия режиссера - отношения Дон Кихота и Санчо Пансо. Первый - возвышенный и романтический герой, придумавший себе некую Дульсинею Тобосскую и борющийся с ветряными мельницами (их символизирует тень во весь задник сцены от крутящегося вентилятора). В общем-то, действительно похож на сумасшедшего.

Второй - абсолютно земной и достаточно прагматичный Санчо, человек от сохи. Там есть прекрасная сцена, когда Санчо требует с Дона деньги за обслуживание, а главный герой романа восклицает: как так можно, ведь он же рыцарь, совершающий благородные поступки! И какие после этого деньги?

Актриса Байба Брока в роли дуэньи, которой идальго отказал в плотской любви, под смех зала обращается к Санчо: «Объясните мне, в чем феномен этой Дульсинеи?»

«А другой глобус есть?»

Одна из кульминаций неспешно развивающегося действа - явление бродячих актеров на повозке, внутри которой за занавеской прячется лев (не настоящий, конечно, хотя в романе-то они самые настоящие!). Как вы понимаете, разыгрывается пантомима «Сражение великого Дон Кихота со львами».

Львенок в исполнении молодой актрисы Сабине Тикмане падает замертво, Дон Кихот - герой! Театр! Но в финале будет уже не театр, а явление настоящего рыцаря, вызывающего на поединок идальго. Очередное повторение постоянно звучащей кульминации Камерной симфонии Дмитрия Шостаковича и вертящаяся сценография, равно как и работа художника по свету Ника Ципрусса - это в театре Шапиро всегда играло одну из главных ролей.

Истинный рыцарь резюмирует: если он победит, то хватит Дон Кихоту шляться по Ламанче, пусть дома сидит. Разумеется, Дон проигрывает и отправляется домой, где вокруг него близкие, священник и... Санчо. Дон Кихот умирает, Санчо приносит ему глобус, а заглавный герой молвит: «А другой глобус есть?». И отходит в мир иной со словами: «Отправляемся в путешествие!»

Все персонажи плачут, но... через минуту этот плач превращается в смех! А на зрителей в зале падают листки бумаги с изображениями героев великого романа. Аплодисменты!

...Помнится, в 1991-м в ТЮЗе Шапиро поставил «Демократия!» – пьесу Иосифа Бродского. Между прочим, получил право первой постановки после личной встречи Шапиро с нобелиатом в США. Там в финале выходила полностью обнаженная героиня, олицетворявшая ту самую демократию и по тем временам это было невероятное новаторство! В нынешнем «Дон Кихоте» откровенно новаторских решений нет, но от начала и до конца чувствуется рука старого мастера.

С экрана – на сцену

Пока на большой сцене театра боролся с мельницами Дон Кихот, на малой площадке была представлена «Долина удивлений», поставленная Матисом Кажей, обладателем «Оскара» за соавторство сценария и сопродюсерство анимационного фильма «Поток».

Много занудства и аттракцион

После заветной статуэтки Матисс невероятно востребован во всех ведущих театрах Латвии, запомнились две его постановки в Национальном театре - провокационный триллер «Национальный канал» (большая сцена) и «Ублюдки» (камерный зал). И вот попадание в самый интеллектуальный театр Латвии.

В распоряжении «оскароносца» камерный (85 мест) зал и три великолепных артиста театра Алвиса Херманиса - многоопытные Гуна Зариня, Вилис Даудзиньш и молодой Герд Лапошка.

Действо на час и 40 минут поверхностно можно оценить так: полтора часа как бы мистического занудства (пьеса интеллектуальная!) и 10 минут аттракциона! Занудство тут ожидаемо - пред нами эксперимент, лаборатория и вообще, спектакль по пьесе патриарха мирового театра Питера Брука, английского режиссера театра и кино.

Глобальный театр

Кстати, любопытно, что Брук умер только четыре года назад в возрасте 97 лет, а его родителями были эмигранты из Двинска (Витебской губернии) Саймон (Семен Матвеевич) Брук и Ида Юдельсон. И, кстати, Брук-младший – двоюродный брат советского и российского режиссера Валентина Плучека, руководителя московского театра Сатиры времен Папанова, Миронова...

Пьесу для постановки Брука в Париже в 1998 году дописала Мари-Элен Этьен. Идея родилась из экспериментальной работы «Я не урод», посвященной проблемам памяти человека.

Божественное в необычном

Для понимания сути спектакля необходимо изучить анонс: «Когда вам было один или два года, ваша мама пела вам колыбельные. Вы не понимали смысла слов, которые она пела, но улавливали слоги, словно мазки цвета. Вы уловили и выучили песню. Прошло много лет. Вы до сих пор помните это в своей голове. И вы видите свою маму. Спектакль посвящен поиску божественного в необычном. О странной природе человеческого мозга и очень странной памяти. Где мы видим слова в цветах, но можем ощущать вкус музыки. Это будет дань уважения выдающемуся и связанному с Латвией режиссеру Питеру Бруку в честь его столетия, сочетающая суфийскую мифологию и исследование своеобразного феномена — синестезии».

Медитативное погружение в таинства изучения человеческого мозга и превращение уже немолодой героини Гуны Зарини вновь в веселую девочку (тут-то и аттракцион, театр!). Которая в финале завещает свой мозг для изучения ученых. А вы гадайте - это спектакль об актерах, медиках или обо всех нас.