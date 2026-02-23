Голливудские звезды первой величины отправятся на Карибы ради нового амбициозного проекта. Эдвард Нортон, Хавьер Бардем и Вигго Мортенсен сыграют в историческом вестерне, который станет режиссерским дебютом музыканта Residente.

Что известно о проекте

Как сообщает Deadline, пуэрториканский артист Residente (Рене Перес Хоглар), лидер группы Calle 13, приступил к работе над фильмом «Порто-Рико» (Porto Rico). Картина описывается как эпический карибский вестерн и историческая драма.

Сценарий написал лауреат премии «Оскар» Александр Динеларис.

К звездному составу также присоединился Bad Bunny (Бенито Мартинес Окасио), для которого эта роль станет еще одним шагом в актерской карьере.

О чем будет фильм

В центре сюжета — жизнь революционера Хосе Мальдонадо Романа, известного как Агила Бланка («Белый Орел»). В конце XIX века он сражался вместе с Кубинской освободительной армией против колониализма и сыграл важную роль в формировании пуэрториканской идентичности, став героем народного фольклора.

Residente отметил, что мечтал снять фильм о своей стране с детства и намерен показать подлинную историю Пуэрто-Рико — честно и без прикрас.

Пока неизвестно, какой именно период жизни Агила Бланки станет основой сюжета.

