Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эдвард Нортон, Хавьер Бардем и Вигго Мортенсен сыграют в эпическом карибском вестерне 0 141

Культура &
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эдвард Нортон, Хавьер Бардем и Вигго Мортенсен сыграют в эпическом карибском вестерне

Голливудские звезды первой величины отправятся на Карибы ради нового амбициозного проекта. Эдвард Нортон, Хавьер Бардем и Вигго Мортенсен сыграют в историческом вестерне, который станет режиссерским дебютом музыканта Residente.

Что известно о проекте

Как сообщает Deadline, пуэрториканский артист Residente (Рене Перес Хоглар), лидер группы Calle 13, приступил к работе над фильмом «Порто-Рико» (Porto Rico). Картина описывается как эпический карибский вестерн и историческая драма.

Сценарий написал лауреат премии «Оскар» Александр Динеларис.

К звездному составу также присоединился Bad Bunny (Бенито Мартинес Окасио), для которого эта роль станет еще одним шагом в актерской карьере.

О чем будет фильм

В центре сюжета — жизнь революционера Хосе Мальдонадо Романа, известного как Агила Бланка («Белый Орел»). В конце XIX века он сражался вместе с Кубинской освободительной армией против колониализма и сыграл важную роль в формировании пуэрториканской идентичности, став героем народного фольклора.

Residente отметил, что мечтал снять фильм о своей стране с детства и намерен показать подлинную историю Пуэрто-Рико — честно и без прикрас.

Пока неизвестно, какой именно период жизни Агила Бланки станет основой сюжета.

Источник

Читайте нас также:
#режиссер
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В продажу поступили билеты на грандиозное музыкальное событие Gala Galante. Viva La Musica!
Изображение к статье: Директор Лувра ушла в отставку на фоне череды скандалов
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео