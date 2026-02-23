Baltijas balss logotype
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нейробиологи выяснили, почему зрителям хочется рассматривать шедевры искусства

Нейробиологи раскрыли феномен картины «Девушка с жемчужной серёжкой» голландского живописца Яна Вермеера. Нидерландский музей Маурицхёйс, где хранится полотно, совместно с учёными смогли объяснить, почему этот шедевр живописи приковывает взгляды. Об этом пишет Mauritshuis.

Исследователям впервые удалось при помощи электроэнцефалографии и магнитно-резонансной томографии определить, что происходит в мозге, когда он любуется произведением искусства. Оказалось, что при взгляде на картину возникает неврологический феномен, получивший название «устойчивая петля внимания».

У человека появляется желание внимательно рассматривать полотно, изучая глаза девушки, её губы и блестящую серёжку. При созерцании картины сильнее всего активируется предклинье — это участок теменной доли на внутренней поверхности полушарий головного мозга, отвечающий за самосознание, память и визуально-пространственное восприятие.

В исследовании принимали участие десять человек. После ознакомления с оригинальной картиной им было предложено взглянуть на репродукцию. Мозговая активность в данном случае оказалась в десять раз слабее, чем при изучении подлинника. Теперь нейробиологи хотят понять, как на мозг воздействует «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, которая покоряет зрителей своей загадочной улыбкой.

#искусство #культура #мозг
