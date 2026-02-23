Baltijas balss logotype
Трамп: «Я теперь могу творить совершенно ужасные вещи» 0 1016

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп: «Я теперь могу творить совершенно ужасные вещи»
ФОТО: twitter

Президент США жестко отреагировал на решение Верховного суда.

Трамп рассказал, что может творить «ужасные вещи» с другими государствами после решения суда о тарифах

«Верховный суд США случайно и невольно предоставил мне как президенту гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и вызывающего международный раскол решения», — написал он в Truth Social.

По словам Трампа, оставшиеся механизмы пошлин он теперь может применять намного мощнее и жестче. Кроме того, помимо пошлин, президент может использовать торговые разрешения для давления на другие страны:

«Я могу использовать лицензии, чтобы творить абсолютно ужасные вещи с иностранными государствами, особенно с теми, которые десятилетиями обкрадывали нас».

На прошлой неделе Верховный суд отменил пошлины, введенные на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), после чего Трамп ввел еще один тариф на весь импорт в США в размере 10%, а затем повысил его до 15% - напоминает аккаунт "Дежурный по Америке" в facebook.

#США #торговля #экономика #тарифы #политика
