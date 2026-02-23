Baltijas balss logotype
Каллас раскрыла итоги обсуждения нового пакета санкций ЕС против России 0 973

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Каллас раскрыла итоги обсуждения нового пакета санкций ЕС против России
ФОТО: Global Look Press

Каллас: страны ЕС не достигли согласия по 20-му пакету санкций против России.

Страны Европейского союза (ЕС) не достигли согласия по 20-му пакету санкций против России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«К сожалению, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций», — заметила она.

Вместе с тем, по словам Каи Каллас, работа над очередным пакетом антироссийских санкций продолжается. Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать введение новых санкций против РФ. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто объяснил, что Будапешт будет блокировать их принятие и выделение нового кредита Украине до возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

В американском издании The New York Times между тем блокировку новой финансовой поддержки Украине связали с критическим моментом для страны.

#нефть #Украина #санкции #Кая Каллас #Россия #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
