Внезапно: страна ЕС прекратила экстренные поставки электроэнергии Украине 1 749

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Внезапно: страна ЕС прекратила экстренные поставки электроэнергии Украине
ФОТО: Global Look Press

Премьер Фицо: Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине.

Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии на Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на странице политика в Facebook.

«Учитывая серьезность ситуации и объявленное состояние нефтяной чрезвычайной ситуации в Словакии, мы при данных обстоятельствах вынуждены прибегнуть к первой ответной мере немедленно», — подчеркнул он.

Словацкий лидер принял это решение в ответ на остановку украинскими властями транзита нефти по трубопроводу «Дружба». По словам Фицо, он готов был обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако последний заявил о возможности начать разговор «только после 25 февраля».

Вместе с тем Роберт Фицо заметил, что Словакия возобновит поставки электроэнергии, если Украина пересмотрит свое решение по транзиту нефти.

#транзит #нефть #Украина #энергетика #дипломатия #Словакия #Роберт Фицо #политика
(1)
  • Д
    Дед
    23-го февраля

    Словакия беспокоится о своих интересах и интересах своих граждан. А вот дзимтене, берет в долг, чтобы отдать Украине и обокрасть своих людей

    22
    1

