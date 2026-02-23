Baltijas balss logotype
Орбан жестко обратился к Брюсселю и Украине 1 850

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Орбан жестко обратился к Брюсселю и Украине
ФОТО: Global Look Press

Орбан: Евросоюз и Украина не смогут лишить Венгрию российских энергоносителей.

Европейский союз (ЕС) и Украина не смогут лишить Венгрию российских энергоносителей. Такое заявление на своей странице в социальной сети X опубликовал премьер страны Виктор Орбан.

Он написал, что Киев и Брюссель вмешиваются в выборы в Венгрии, поскольку хотят свергнуть «патриотическое правительство», чтобы навязать свои планы. «Они не смогут лишить нас российских энергоносителей, заставить Украину вступить в ЕС, а нас отправлять деньги или втянуть в войну» — добавил Орбан.

«Руки прочь! Будущее Венгрии должно решаться исключительно ее народом», — обратился он к Украине и ЕС.

#Виктор Орбан #выборы #Украина #энергетика #социальные сети #Евросоюз #политика #Венгрия
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    23-го февраля

    Запад всегда вмешивался, вмешивается и будет вмешиваться, такая сущность.

    5
    0

