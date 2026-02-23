Европейский союз (ЕС) и Украина не смогут лишить Венгрию российских энергоносителей. Такое заявление на своей странице в социальной сети X опубликовал премьер страны Виктор Орбан.

🤝 The Brusselians & Kyiv are interfering in Hungary’s election because they want our patriotic government out so they can impose their plans.

❌ They cannot cut us off from Russian energy, force Ukraine’s EU accession, make us send money, or drag us into war.

🇭🇺 Hands off!… pic.twitter.com/c2a1sNbEXw — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 23, 2026

Он написал, что Киев и Брюссель вмешиваются в выборы в Венгрии, поскольку хотят свергнуть «патриотическое правительство», чтобы навязать свои планы. «Они не смогут лишить нас российских энергоносителей, заставить Украину вступить в ЕС, а нас отправлять деньги или втянуть в войну» — добавил Орбан.

«Руки прочь! Будущее Венгрии должно решаться исключительно ее народом», — обратился он к Украине и ЕС.