Вооруженные силы Мексики убили "Эль Менчо" - лидера одного из наиболее крупных наркокартелей страны. Его смерть привела к массовым беспорядкам и вспышкам насилия. В штате Халиско введен режим ЧС.

В результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит Немесио Осегера Сервантес - лидер одного из крупнейших наркокартелей страны, более известный как "Эль Менчо" (El Mencho). Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщает правительство Мексики, цитирует Deutsche Welle. Члены картеля устроили десятки нападений на магазины и отделения банков, перекрыли дороги в 20 штатах, поджигали машины и вступали в столкновения с полицией, сообщает "Медуза".

На протяжении многих лет "Эль Менчо" возглавлял картель "Новое поколение Халиско" (CJNG) и получил репутацию одного из наиболее жестоких преступников страны, который не боялся прямых столкновений с государственными силами безопасности, пишет газета The New York Times (NYT). Картель занимался поставками наркотиков (прежде всего кокаина, метамфетамина и фентанила) в Соединенные Штаты.

По словам источников NYT, Осегера был убит в городе Тапальпа в штате Халиско, где был основан и базировался его наркокартель. Посольство Мексики в Вашингтоне сообщило, что дополнительная информация для военной операции была предоставлена Соединенными Штатами.

Губернатор штата Пабло Лемус Наварро подтвердил в соцсетях факт столкновений между членами картеля и Вооруженных сил Мексики, не раскрывая подробностей. По его словам, в ответ на появление силовиков неустановленные лица, связанные с картелем, начали поджигать автомобили и блокировать дороги, чтобы помешать проведению операции.

Смерть Осегеры привела к беспорядкам по всей Мексике

По данным The New York Times, по меньшей мере в пяти мексиканских штатах, включая Халиско, вспыхнули беспорядки. Местные жители и региональные власти сообщают о поджогах автомобилей и перекрытии улиц - распространенной тактике наркокартелей.

В штате Халиско был введен режим чрезвычайного положения. В некоторых районах приостановлена работа общественного транспорта, а местным жителям рекомендовано не покидать здания. Часть поджогов произошла в столице штата Гвадалахаре - городе, где всего через несколько месяцев должен пройти чемпионат мира по футболу.

Аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы. В социальных сетях распространяются видео с пассажирами, которые пытаются найти укрытие в зданиях аэровокзалов.

Замгоссекретаря США Кристофер Ландау назвал ликвидацию Эль Менчо "великим событием для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира". На фоне беспорядков посольство США в Мексике рекомендовало американским гражданам, которые находятся в штатах Халиско, Тамаулипас, Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон, найти укрытие и не покидать его.