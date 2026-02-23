Baltijas balss logotype
В НАТО начали готовиться к подводной войне 0 371

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В НАТО начали готовиться к подводной войне
ФОТО: Global Look Press

Морские учения НАТО начнутся в Средиземном море.

С 23 февраля по 6 марта подразделения стран-членов Североатлантического альянса будут проводить ежегодные морские учения Dynamic Manta-2026. Их развернут в центральной части Средиземного моря.

Как уточняется, учения начнутся для отработки задач противолодочной обороны. Проведение подготовки ожидается в территориальных водах Италии, мероприятия предполагают комплекс сценариев. В частности, речь идет о тактических маневрах по обнаружению и отслеживанию подводных лодок.

Помимо прочего, учения проводятся с целью координации действий авиации и морских надводных сил, предусматривают обмен разведданными и совместное планирование в условиях глубоководных и прибрежный операций.

Такие мероприятия организовывают каждый год как одно из ключевых многонациональных учений НАТО по подводной войне.

В января сообщалось, что Североатлантический альянс готовит военные учения Cold Response с участием 25 тысяч военных в Норвегии. Их проведение запланировано на март. По предварительным оценкам, в мероприятиях примут участие четыре тысячи американских солдат.

#НАТО #авиация #учения
Оставить комментарий

