С 23 февраля по 6 марта подразделения стран-членов Североатлантического альянса будут проводить ежегодные морские учения Dynamic Manta-2026. Их развернут в центральной части Средиземного моря.

Как уточняется, учения начнутся для отработки задач противолодочной обороны. Проведение подготовки ожидается в территориальных водах Италии, мероприятия предполагают комплекс сценариев. В частности, речь идет о тактических маневрах по обнаружению и отслеживанию подводных лодок.

Помимо прочего, учения проводятся с целью координации действий авиации и морских надводных сил, предусматривают обмен разведданными и совместное планирование в условиях глубоководных и прибрежный операций.

Такие мероприятия организовывают каждый год как одно из ключевых многонациональных учений НАТО по подводной войне.

В января сообщалось, что Североатлантический альянс готовит военные учения Cold Response с участием 25 тысяч военных в Норвегии. Их проведение запланировано на март. По предварительным оценкам, в мероприятиях примут участие четыре тысячи американских солдат.