По словам главы МИДа Польши Радослава Сикорски, только когда Кремль осознает масштабы потерь и экономических последствий, станет ясно, что цель - захват Украины - недостижима.

«То, что украинцы сейчас в некоторых местах контратакуют, возвращают территории, должно наконец убедить Путина, что он не в состоянии прорвать фронт и не способен выиграть эту войну, независимо от того, сколько страданий он причинит гражданскому населению», - цитирует Радослава Сикорски Польское радио.

«В диктатурах так бывает, что плохие новости никто не хочет приносить диктатору. Поэтому Путин может не иметь правдивую картину ни этой войны, ни российской экономики. Только когда он придёт к выводу, что не способен выиграть при допустимых расходах, он изменит расчёт, и только тогда появится шанс на мир», - заключил министр иностранных дел Польши.