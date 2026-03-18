Скрипач Даниил Булаев и камерный оркестр «Davinspiro Camerata» приглашают слушателей на два замечательных концерта в Доме Черноголовых — 21 и 29 марта в 19:00. Молодые музыканты представят два контрастных по настроению вечера.

21 марта публика погрузится в светлую, созерцательную атмосферу: прозвучат Серенада Петра Чайковского и «Американские сезоны» Филипа Гласса.

А уже через неделю, 29 марта, вечер наполнится драматизмом и экзистенциальной глубиной — в программе «Метаморфозы» Рихарда Штрауса и Первый струнный секстет Брамса.

«Davinspiro Camerata» — камерный оркестр, основанный Даниилом Булаевым в 2022 году. В его составе — самые яркие и талантливые молодые музыканты Латвии. Оркестр отличает мощная энергетика, искренняя радость игры, виртуозность и юношеская витальность. Коллектив уже дал множество концертов в Латвии и Великобритании, неизменно вызывая восторженные овации публики.

С «Davinspiro Camerata» сотрудничали такие выдающиеся артисты, как Миша Майский, «Janoska Ensemble», Андрес Мюстонен, Лусиана Манчини, Даумантс Калниньш, Агнессе Эглиня, Гуна Шне, Андрей Пушкарев, Григорий Ковалевский и другие.

Музыканты оркестра приняли участие в записи дебютного альбома Даниила Булаева для престижного лейбла Champs Hill Records (Лондон), где исполнили Октет Джордже Энеску. В 2024 году этот же октет прозвучал на юбилейном концерте в зале Champs Hill в Лондоне.

21 марта в праздничном зале Дома Черноголовых молодой и перспективный состав исполнит Второй скрипичный концерт Филипа Гласса под названием «Американские сезоны» — четырёхчастное произведение для скрипки, струнных и синтезатора. В характерном для минимализма плавном движении композитор создаёт необычный диалог с знаменитым циклом «Времена года» Вивальди. В отличие от Вивальди, Гласс не даёт частям названий, оставляя слушателю полную свободу интерпретации — как именно звучит для него каждый сезон.

Во второй части концерта прозвучит Серенада для струнных До мажор Петра Чайковского — одно из самых известных и любимых произведений струнного оркестрового репертуара. Сам композитор в одном из писем признавался, что писал её, движимый «жаждой свободы мысли».

Но уже 29 марта оркестр снова приглашает в тот же зал — на этот раз с программой, полной контрастов и глубины: «Метаморфозы» Рихарда Штрауса и Первый струнный секстет Иоганнеса Брамса. По словам Даниила Булаева, слушать Первый секстет Брамса — это «как обнять тепло». Этот солнечный, светлый опус Брамс написал в 26 лет. А «Метаморфозы» Штраус создал в самые тёмные моменты своей жизни — в отчаянии и скорби по разрушенным во время Второй мировой войны европейским оперным театрам и другим культурным святыням. «Двухтысячелетнее развитие культуры пережило гибель», — писал композитор в одном из писем.

«Метаморфозы» — одночастная трагическая поэма для струнных, пронизанная болью, печалью и непрерывным преображением. С первых же звуков она захватывает слушателя и не отпускает до самой последней ноты.

Оба концерта пройдут в Праздничном зале Дома Черноголовых в 19:00.