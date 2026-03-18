В СМИ появились сообщения о том, что актриса Светлана Ходченкова могла тайно выйти замуж. Сама артистка традиционно не комментирует личную жизнь и предпочитает держать отношения вне публичного внимания.

Поводом для новых слухов стало интервью, в котором журналисты программы «Ты не поверишь» пообщались с матерью актрисы. На вопрос о том, поздравила ли она дочь со свадьбой, женщина ответила, что поздравлять уже поздно.

Комментарий матери актрисы

По словам матери Ходченковой, актриса якобы уже давно состоит в браке. При этом никаких подробностей о возможной церемонии или избраннике она не раскрыла.

Кого называют возможным супругом

По данным некоторых СМИ, предполагаемым мужем актрисы может быть бизнесмен Павел Марченко. Однако официальных подтверждений этой информации пока не поступало, а сама Ходченкова ситуацию не комментировала.

Предыдущие отношения

Известно, что ранее актриса была замужем за актером Владимиром Яглычем. Их брак длился с 2005 по 2010 год. Позже у Ходченковой были отношения с бизнесменом Георгием Петришиным. В 2014 году он сделал актрисе предложение, однако до свадьбы дело так и не дошло — пара рассталась незадолго до церемонии.

Сама актриса редко делится подробностями личной жизни и предпочитает говорить в интервью преимущественно о работе и новых проектах.