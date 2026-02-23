Baltijas balss logotype
Зеленский высказался о возвращении к границам 1991 года

В мире
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский высказался о возвращении к границам 1991 года
ФОТО: Global Look Press

Зеленский заявил о невозможности возвращения к границам 1991 года.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возвращении к границам 1991 года. Об этом он сообщил в интервью «Би-би-си».

«Поэтому на данный момент это невозможно», — признал он. Зеленский также выразил мнение, что территориальные уступки со стороны Киева приведут к расколу украинского общества.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что по территориальному вопросу решение должен принимать украинский народ в ходе голосования. По его мнению, голосование может проходить в формате выборов или референдума. При этом Зеленский подчеркнул, что его позиция по уступкам неизменна, и описал ее словами «стоим, где стоим».

#Украина #референдум #границы #голосование #политика
  • Вк
    Виардо кузнецова
    24-го февраля

    Украине были переданы территории Одессы, Харькова, Херсона, Донецка, Луганска, Крыма и Львова во время ее пребывания в составе Советского Союза, а в 1922 году, когда она вошла в состав СССР, она не владела этими территориями.

    15
    1
  • свп
    сила в правде
    23-го февраля

    пора х не по роялю водить - а по верхним частям тела. Как сказать более культурно - не знаю

    17
    1
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    сила в правде
    24-го февраля

    Потужному роялеигрунку пора уже на выход. "С вещами!" «Боневтик» в 22-м.

    8
    1
Видео