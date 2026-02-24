Baltijas balss logotype
В 37 он самый популярный блогер YouTube с полумиллиардной аудиторией - но что-то пошло не так

Lifenews
Дата публикации: 24.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Этот мистер купается в деньгах.

Этот мистер купается в деньгах.

"Прекрасно, что главным предметом критики в мой адрес стали мои глаза, которые я не контролирую".

Самый популярный видеоблогер мира MrBeast ответил на ставший вирусным комментарий о своих «никогда не улыбающихся» глазах. 27-летний американский ютубер признался в X (бывший Twitter), что слышит эту критику не впервые и объяснил «странность» тем, что почти слеп на правый глаз.

MrBeast, чье настоящее имя Джимми Дональдсон (37), прославился на платформе YouTube экстремальными челленджами и благотворительными акциями. На его основном канале сейчас 459 миллионов подписчиков.

В совокупности с дополнительными каналами, на которых он снимает летсплеи, реакции и благотворительный контент контентмейкер имеет аудиторию свыше 500 млн человек, что делает его самым популярным ютубером в мире.

Комментарий пользователя vittorio о глазах Дональдсона был сделан к твиту о новом рекорде ютубера в 1 млрд уникальных зрителей в месяц. В записи содержалась фотография улыбающегося блогера, из которой критик отдельно вырезал глаза, отметив, что они «никогда не улыбаются».

«Прекрасно, что главным предметом критики в мой адрес стали мои глаза, которые я не контролирую. Я почти слеп в правом глазу. Они выглядят странно, потому что мне приходится постоянно щуриться правым глазом даже в контактных линза. Я ничего не могу с этим сделать», — написал MrBeast в ответ.

На момент публикации этого материала изначальная запись vittorio собрала 5 млн просмотров, а ответ MrBeast около 2 млн.

#звезды #благотворительность #социальные сети #youtube #блогер #глаза #критика
Оставить комментарий

(2)
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    24-го февраля

    500 млн человек смотрит такую ересь, это печально даже как-то

    8
    1
  • П
    Процион
    24-го февраля

    Что за бредятина? Кому нужны такие публикации?

    8
    1

