Спустя всего несколько дней после военной операции в Венесуэле глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что переходные власти страны поставят США 30-50 млн баррелей высококачественной нефти, пишет DW.

Переходные власти Венесуэлы поставят США от 30 до 50 млн баррелей "высококачественной находящейся под санкциям нефти". Об этом объявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в среду, 7 января, - всего через пару дней после военной операции США по захвату правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Эта нефть будет продана по рыночным ценам, и деньги буду контролировать я как президент США, чтобы гарантировать, что они пойдут на пользу народу Венесуэлы и Соединенным Штатам", - написал глава американского государства. По словам Трампа, он поручил министру энергетики США Крису Райту "выполнить этот план, немедленно". Нефть из Венесуэлы будут забирать на суда-хранилища и доставлять напрямую на разгрузочные причалы в США, следует из его поста.

Нефть Венесуэлы

"Речь идет о больших деньгах", - констатирует агентство dpa. На протяжении последних месяцев Дональд Трамп неоднократно обвинял власти в Каракасе в том, что они способствуют наркотраффику из Венесуэлы в США и таким образом угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов и их граждан. Со своей стороны Венесуэла обвиняла Вашингтон в желании получить ее природные ресурсы.

Нефтяные запасы на территории Венесуэлы являются крупнейшими разведанными в мире. До 2005 года эта страна была для США самым крупным поставщиком нефти. Однако ситуация изменилась коренным образом, после того как тогдашний глава венесуэльского государства Хуго Чавес в 2007 году провел национализацию промышленности, конфисковав при этом, в том числе, собственность работавших в стране американских компаний.

После военной операции в Венесуэле, проведенной американскими военными в ночь на 3 января, Трамп заявил, что компании США "придут в страну, потратят миллиарды долларов и восстановят разрушенную инфраструктуру".

Делси Родригес отрицает, что Венесуэлой управляют внешние силы

Между тем временный президент Венесуэлы Делси Родригес 6 января в телеобращении опровергла утверждения о том, что Венесуэлой после захвата США Николаса Мадуро управляют из вне. "Нашей страной управляет правительство Венесуэлы, больше никто. Нет никакого иностранного актора, который управлял бы Венесуэлой", - подчеркнула она.

Родригес сообщила также о семидневном трауре в стране по жертвам американской военной операции. По данным властей Венесуэлы, в ходе этой операции погибли 24 венесуэльских военнослужащих. Ранее Гавана уведомляла о гибели 32 кубинцев, служивших в Венесуэле в сфере обеспечения безопасности.

DW