Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей нефти - Трамп 0 563

В мире
Дата публикации: 07.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Венесуэла поставит США от 30 до 50 млн баррелей нефти - Трамп
ФОТО: пресс-фото

Спустя всего несколько дней после военной операции в Венесуэле глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что переходные власти страны поставят США 30-50 млн баррелей высококачественной нефти, пишет DW.

Переходные власти Венесуэлы поставят США от 30 до 50 млн баррелей "высококачественной находящейся под санкциям нефти". Об этом объявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в среду, 7 января, - всего через пару дней после военной операции США по захвату правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Эта нефть будет продана по рыночным ценам, и деньги буду контролировать я как президент США, чтобы гарантировать, что они пойдут на пользу народу Венесуэлы и Соединенным Штатам", - написал глава американского государства. По словам Трампа, он поручил министру энергетики США Крису Райту "выполнить этот план, немедленно". Нефть из Венесуэлы будут забирать на суда-хранилища и доставлять напрямую на разгрузочные причалы в США, следует из его поста.

Нефть Венесуэлы

"Речь идет о больших деньгах", - констатирует агентство dpa. На протяжении последних месяцев Дональд Трамп неоднократно обвинял власти в Каракасе в том, что они способствуют наркотраффику из Венесуэлы в США и таким образом угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов и их граждан. Со своей стороны Венесуэла обвиняла Вашингтон в желании получить ее природные ресурсы.

Нефтяные запасы на территории Венесуэлы являются крупнейшими разведанными в мире. До 2005 года эта страна была для США самым крупным поставщиком нефти. Однако ситуация изменилась коренным образом, после того как тогдашний глава венесуэльского государства Хуго Чавес в 2007 году провел национализацию промышленности, конфисковав при этом, в том числе, собственность работавших в стране американских компаний.

После военной операции в Венесуэле, проведенной американскими военными в ночь на 3 января, Трамп заявил, что компании США "придут в страну, потратят миллиарды долларов и восстановят разрушенную инфраструктуру".

Делси Родригес отрицает, что Венесуэлой управляют внешние силы

Между тем временный президент Венесуэлы Делси Родригес 6 января в телеобращении опровергла утверждения о том, что Венесуэлой после захвата США Николаса Мадуро управляют из вне. "Нашей страной управляет правительство Венесуэлы, больше никто. Нет никакого иностранного актора, который управлял бы Венесуэлой", - подчеркнула она.

Родригес сообщила также о семидневном трауре в стране по жертвам американской военной операции. По данным властей Венесуэлы, в ходе этой операции погибли 24 венесуэльских военнослужащих. Ранее Гавана уведомляла о гибели 32 кубинцев, служивших в Венесуэле в сфере обеспечения безопасности.

DW

Читайте нас также:
#США #нефть #санкции #Дональд Трамп #Венесуэла #национализация #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Литве осудили хозяйку участка с подземным туннелем в сторону Беларуси
Изображение к статье: Воины ВСУ вынуждены сражаться в болотах, как их прадеды. Иконка видео
Изображение к статье: Ракеты США - Peacekeeper, Minuteman I, Minuteman III. Иконка видео
Изображение к статье: Сенат США утвердил в качестве посла в Латвии донора Трампа без дипломатического опыта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал
Изображение к статье: Hall's Croft
Культура &
Изображение к статье: Бунт на корабле: представители Гренландии обвинили Данию в неоколониализме и потребовали прямых переговоров с США
В мире
1
Изображение к статье: Строители требуют от Рижской думы более 2,4 миллиона евро компенсации. За что?
Наша Латвия
Изображение к статье: Завод в лесах Иецавской волости будет производить около 50 000 модульных пороховых снарядов в год
Бизнес
Изображение к статье: Высокие технологии следят за возникновением огня. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Мошенники рассылают SMS от имени СГД
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео