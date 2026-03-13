Макрон сделал предупреждение России по Украине

В мире
Дата публикации: 13.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Макрон сделал предупреждение России по Украине
ФОТО: Global Look Press

Макрон: война на Ближнем Востоке не даст России передышки в украинском конфликте.

Война на Ближнем Востоке не даст России передышки в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Reuters.

Французский лидер заявил, что поддержка Францией Украины останется неизменной, и он полон решимости продолжать военную поддержку восточноевропейской страны.

Ранее Макрон заявил, что ситуация на мировом рынке нефти, которая сложилась из-за конфликта на Ближнем Востоке, не должна ослабить поддержку Украины со стороны государств из G7. Однако президент европейской страны отметил, что все это ни в коем случае не может быть причиной для отмены санкций, введенных против России.

#Франция #Украина #санкции #Макрон #поддержка #Россия #политика
