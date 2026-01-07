Без согласия Раймонда Паулса организуется большой концерт под его именем, а также продаются билеты на «Праздник песен Раймонда Паулса». Более того — принадлежащее Янису Кирсису ООО AUSS Media зарегистрировало как товарный знак название «ПРАЗДНИК ПЕСЕН РАЙМОНДА ПАУЛСА Моей Родине», пишет Марис Краутманис на nra.lv.

В конце прошлого года Маэстро публично недвусмысленно выразил свою позицию — он не согласен с использованием своего имени для проведения частного концерта. Скорее всего, в тот момент он и представить не мог, что право распоряжаться собственным именем у него уже значительно «урезано».

Публично Паулс никогда не передавал права на использование своего имени и фамилии в столь широком масштабе концертной индустрии. 28 декабря 2025 года организаторы публично прокомментировали лишь вопросы авторских прав на произведения, заявив: «Что касается использования произведений Маэстро Раймонда Паулса — организация праздника осуществляется в соответствии с действующим правовым регулированием, с соблюдением принципов охраны авторских прав».

Однако в части использования личного имени Маэстро организаторы сохраняют гробовое молчание — возможно, потому, что всё оформлено гораздо тоньше, чем казалось изначально.

Когда станет более-менее ясно, сколько компаний-организаторов на самом деле стоят у руля, последует следующий поворот событий.

Юридически «утончённая раздевалка»

В Реестре товарных знаков, который ведёт Патентное ведомство, чёрным по белому указано, что принадлежащее Янису Кирсису ООО AUSS Media 20 марта 2025 года зарегистрировало товарный знак «ПРАЗДНИК ПЕСЕН РАЙМОНДА ПАУЛСА Моей Родине».

Следует отметить, что Патентное ведомство проводит предварительное рассмотрение заявки (проверку на соответствие формальным требованиям) и экспертизу. В Законе о товарных знаках указаны случаи, при которых ведомство может отказать в регистрации. Все основания для отказа описаны в статьях 6 и 8 Закона о товарных знаках. В конкретной ситуации с использованием имени Раймонда Паулса закон буквально не запрещает регистрацию, и, вероятнее всего, у Патентного ведомства не было правовых оснований отказать ООО AUSS Media в регистрации.

Юридически всё сделано изощрённо. Трудно поверить, что в сфере авторских прав Маэстро постепенно и молча «раздевают». Записи в публичном реестре говорят достаточно ясно.

Смущающая ситуация

Активно продолжается продажа билетов на запланированный на 11 июля 2026 года на Большой эстраде Межапарка большой концерт «Праздник песен Раймонда Паулса “Моей Родине”», против которого категорически выступает сам Маэстро Раймонд Паулс.

Ситуация вызывает недоумение. Как такое возможно? Раймонд Паулс выразил недовольство организаторами концерта, не называя их поимённо.

После публикаций «Neatkarīgā» организаторы концерта наконец и сами осознали, в каком юридическом статусе они находятся.

После публичного конфуза «Моей Родине» (Manai Dzimtenei) перестали называть себя фондом и скорректировали на сайте юридический статус в соответствии с записью в Регистре предприятий — «общество». Но это лишь детали, ведь, по сути, имя Маэстро уже «прихватизировано».

Разумеется, только сам Маэстро знает, как поступить — протестовать, судиться, жаловаться, пытаться запретить мероприятие или проигнорировать ситуацию.

Не зная всех обстоятельств дела, но оценивая доступную информацию, ещё в конце прошлого года своё мнение выразил присяжный адвокат Лаурис Клагишс, который опубликовал на странице своей юридической фирмы в Facebook статью «Где заканчивается почитание и начинается нарушение прав?», в которой представил юридический анализ ситуации.

Раймонд Паулс указал: «Я ведь не соглашался, чтобы они это организовывали! Они же всё по своей воле!»

Хотя организаторы заявляют, что хотят «почтить творчество Маэстро» и все разрешения получены, с юридической точки зрения ситуация указывает на серьёзные проблемы в культуре организации мероприятий в Латвии, говорится в публикации Лауриса Клагишса в Facebook.

Использование имени с целью извлечения прибыли

«Одним из грубейших нарушений в этом случае является использование имени и фамилии Маэстро в названии мероприятия и в рекламе без его согласия. Закон о рекламе Латвийской Республики строго запрещает использовать в рекламе имя, фамилию или иное идентифицирующее обозначение другого лица без его согласия. Этот запрет является императивным. Тот факт, что человек является общественно известным, не даёт другим коммерсантам права использовать его имя для продажи билетов и получения прибыли. Имя Раймонда Паулса — это “бренд” с огромной добавленной стоимостью, и только он сам вправе решать, где и как оно используется», — подчёркивает Клагишс.

Название концерта «Праздник песен Раймонда Паулса»

«У среднего потребителя складывается однозначное впечатление, что мероприятие организует, поддерживает или в нём как минимум участвует сам композитор. Ситуацию усугубляет тот факт, что цена билетов на концерт достигает 150 евро, но в публичном пространстве нет информации о том, что хотя бы часть этих средств предназначена самому Маэстро как вознаграждение. Продавать дорогие билеты, используя авторитет личности против её воли и без материальной выгоды для самого автора — это не только неэтично, но и считается вводящей в заблуждение коммерческой практикой, что запрещено Законом о защите прав потребителей», — говорит присяжный адвокат.

Разрешения якобы «получены»

«Организаторы публично утверждают, что “аранжировки и разрешения оформлены”. Здесь часто путают два разных аспекта: лицензию на публичное исполнение и личные неимущественные права автора. Согласно Закону об авторских правах, у автора есть неотчуждаемые личные права решать, будет ли произведение опубликовано, запрещать его переработку и любое искажение (аранжировки без согласования), а также противостоять использованию произведения, которое может повредить чести или достоинству автора», — объясняет Лаурис Клагишс.

Это якобы «посвящение»

Используя аналогии с похожими ситуациями, юрист пишет: «Аргумент организаторов, что мероприятие — это “посвящение”, не выдерживает критики и создаёт опасный прецедент. Представьте: некая компания без согласования открывает завод, начинает выпускать электромобили, клеит на них логотип “Tesla” и продаёт по рыночной цене. Когда Илон Маск или юристы “Tesla” подают в суд за кражу товарного знака и введение потребителей в заблуждение, предприниматель возмущённо заявляет: “Вы всё не так поняли! Мы не собираемся платить Маску или просить разрешения — этот завод посвящён его инженерному гению! Мы ведь популяризируем идею электромобилей!” Это всё равно, что написать и издать новую книгу “Гарри Поттер и тайны Раймонда”, продавать её в магазинах, а Дж. К. Роулинг сообщить: “Вам ничего не причитается, ведь мы лишь чтим ваш волшебный мир!”

Это идентичная ситуация, как если бы некий бизнесмен организовал баскетбольный лагерь имени Кристапа Порзиньгиса с платой 500 евро за участие, но без ведома самого Кристапа. А когда спортсмен возразил бы, организатор ответил бы: “Но мы ведь лишь восхваляем твой вклад в латвийский баскетбол!” В правовом государстве такой аргумент не спасёт от ответственности. Использование чужого имени и созданного продукта (в данном случае — музыки и имени “Раймонд Паулс”) для получения прибыли без согласия владельца — это не проявление уважения, а циничное паразитирование на чужих достижениях.

Если на концерте планируется исполнение “специально созданных аранжировок произведений Маэстро”, то на это необходимо прямое согласие автора. Стандартные лицензии не дают права свободно перерабатывать произведения или включать их в контекст, неприемлемый для автора. Беспокойство Маэстро по поводу качества исполнения и финансовой прозрачности — достаточные основания полагать, что такое мероприятие может нанести ущерб его репутации».

Цель «почтить» не освобождает от обязанности соблюдать закон

Учитывая серьёзность ситуации и возможный ущерб репутации, адвокат советует Маэстро рассмотреть возможность обращения:

в Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) с жалобой на недобросовестную и вводящую в заблуждение коммерческую практику;

в суд с иском о защите своих прав на имя и честь, а также с требованием отменить мероприятие или изменить его название;

в Государственную полицию с просьбой оценить, нет ли в действиях организаторов признаков преступления, поскольку они собирают значительные суммы денег, используя имя автора без его ведома.

«Этот случай — яркое напоминание всем организаторам мероприятий: интеллектуальная собственность и личные права — не формальность. “Концерт-посвящение”, организованный без согласия автора и с его именем в заголовке, — это прямой путь к судебным и административным санкциям», — резюмирует эксперт.

Лаурис Клагишс добавляет, что его мнение и правовой анализ ситуации основаны исключительно на общедоступной информации и заявлениях сторон, сделанных в СМИ. У автора нет данных о возможных конфиденциальных соглашениях, контрактах или переписке, которые могли бы изменить правовую оценку ситуации. Статья отражает общее применение правовых норм к данной ситуации, предполагая, что озвученные факты соответствуют действительности.

Статья вызвала большой интерес среди пользователей Facebook и получила более 1000 реакций.

Если Раймонд Паулс хочет жаловаться, ему нужно поторопиться

В интервью nra.lv Лаурис Клагишс подчеркнул, что Раймонд Паулс мог бы обратиться в Центр защиты прав потребителей — и сделать это как можно скорее.

Он также может подать в суд и, не дожидаясь приговора, потребовать обеспечения иска — запрета использовать его имя и фамилию в рамках мероприятия. Суд может удовлетворить такое требование, и ЦЗПП также может запретить мероприятие и, возможно, назначить денежный штраф.

«Что-либо предпринимать уже после мероприятия — вряд ли будет иметь большой смысл», — считает адвокат.

Таинственное общество с «дырявыми карманами»

«Biļešu paradīze» уже продаёт билеты, а организующее концерт общество «Ассоциация фестивалей Латвии» получает деньги. Когда деньги будут потрачены, вряд ли что-то можно будет взыскать. Общества возникают и исчезают, их члены не несут ответственности по обязательствам организации. Общество, у которого нет ни основных средств, ни финансовых резервов, может организовать подобное мероприятие, а затем исчезнуть», — говорит Лаурис Клагишс.

В предыдущей публикации «Neatkarīgā» уже сообщалось, что общество «Ассоциация фестивалей Латвии» не подавало годовые отчёты в Службу государственных доходов с 2022 года, что само по себе является нарушением нормативных актов Латвии и влечёт ответственность. С мая 2025 года организацию возглавляет 20-летний юноша, действующий единолично.

На вопрос nra.lv, не «кинут» ли Раймонда Паулса и в финансовом плане, не рассчитавшись за авторские права, Лаурис Клагишс ответил: «Да, такой риск существует. Если организатор — малоизвестное общество, которое может исчезнуть, есть риск, что он вообще не получит денег за авторские права. При наличии соглашения между организаторами и Маэстро было бы логично, чтобы часть суммы уже была выплачена ему авансом. Но, судя по всему, такого соглашения нет.

Я в своё время представлял других артистов в подобном деле, и судебный процесс длился годами, прежде чем они начали получать положенное им вознаграждение за использование их музыки».

nra.lv