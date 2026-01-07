Латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с тайваньской спортсменкой Се Шувэй в среду одержала победу в четвертьфинале парного турнира «WTA 500» в Брисбене, пишет LETA.

Посеянные на турнире под первым номером Остапенко и Се в борьбе за выход в полуфинал со счётом 6:1, 1:6, 10:6 обыграли австралийку Присциллу Хон и чешку Каролину Мухову.

Ранее сообщалось, что в первом раунде латвийско-тайваньская пара со счётом 6:1, 6:4 победила австралийку Оливию Гадецки и словачку Терезу Михайлову.

Выход в четвертьфинал принёс Остапенко 195 рейтинговых очков WTA.

Турнир «WTA 500» в Брисбене проходит на кортах с жёстким покрытием.