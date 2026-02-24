ФИФА рассматривает возможность переноса из Мексики межконтинентальных стыковых матчей, который должны определить участников ЧМ-2026. Под угрозой также оказались и матчи финальной части турнира, запланированные на период с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Об этом сообщает The Athletic.

Перенос матчей будет рассматриваться в случае, если представители органов безопасности и коммерческие партнеры выскажут серьезные опасения.

В воскресенье, 22 февраля, Министерство обороны Мексики провело операцию по задержанию лидера крупнейшего картеля «Новое поколение Халиско» Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу «Эль Менчо». Он погиб при транспортировке в Мехико. В ответ в десятках городов начались беспорядки с применением оружия как со стороны связанных с картелем людей, так и силовых органов. Данная ситуация уже привела к переносу нескольких матчей мужского и женского чемпионатов страны.

Стыковые матчи за право сыграть на турнире между сборными Ямайки, Конго и Новой Каледонии должны пройти с 26 по 31 марта. Ситуация осложняется тем, что десятки тысяч болельщиков уже приобрели билеты и забронировали отели на финальную часть турнира. В случае переноса ФИФА должна будет возместить убытки болельщикам.