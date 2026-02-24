Главный тренер мужской сборной Латвии по баскетболу Сито Алонсо во втором окне сборных чувствует себя комфортнее в работе с национальной командой, чем это было во время его первого сбора в ноябре, подчеркнул специалист в понедельник на пресс-конференции, пишет ЛЕТА.

В ноябре в начале турнира квалификационной группы F сборная Латвии в первом матче в Риге уступила сборной Нидерландов со счетом 78:86, а на выезде обыграла команду Австрии — 86:68. В этом окне латвийская сборная дважды встретится с Польшей — сначала дома, затем в гостях.

"В первом окне было сложно, потому что времени для работы над нюансами в атаке и защите было мало. Однако важнее тактических и технических аспектов — донести до игроков послание о том, команду с каким характером я хочу видеть. Первые дни прошли в попытках объяснить мою баскетбольную философию. Сейчас легче и игрокам, и мне", — рассказал Алонсо, сменивший на посту главного тренера после чемпионата Европы Луку Банки.

Алонсо также отметил, что наладил более эффективное взаимодействие со своими ассистентами в сборной — Робертом Штелмахерсом, Артуром Висоцкисом-Рубенисом, Каспаром Вецвагарсом и Дависом Чодерсом.

"Мы обсуждали, что необходимо улучшить. Ассистенты теперь лучше меня знают, и наше общение стало проще. Они мне очень помогают. Рад за Каспарса, который выиграл Кубок, рад и за Дависа, у которого теперь новые обязанности", — сказал Алонсо.

На прошлой неделе возглавляемая Алонсо команда Мурсии UCAM не смогла преодолеть четвертьфинал Кубка короля, уступив "Барселоне" со счетом 85:91.

"После поражения я был разочарован, потому что большую часть матча мы контролировали ход игры. Сейчас мне нужно перегруппироваться для задач, которые ждут меня в сборной", — подчеркнул Алонсо.

Обладателем Кубка стал ранее игравший под руководством Алонсо Родион Куруцс, который сейчас представляет команду "Баскония" из Витории. Старший из братьев Куруцсов в этом окне не сможет присоединиться к сборной.

"Я рад, что он завоевал титул с "Басконией". Видел матчи, в которых он страдал, потому что играл с травмой. Если бы он мог помочь сборной, он бы это сделал", — сказал об Куруцсе Алонсо.

Ожидается, что к команде присоединится Роланд Шмитс, которому календарь матчей Евролиги в составе стамбульского "Анадолу Эфес" позволяет прибыть в Ригу уже 26 февраля. Правда, в последнее время он также боролся с травмой.

"Мне нужно рассчитывать на тех игроков, которые здоровы. Если Роланд будет здесь и сможет помочь — отлично. Если нет, остальным придется сделать шаг вперед", — отметил Алонсо.

В предстоящем окне сборная Латвии дважды встретится с Польшей: 27 февраля латвийцы примут поляков на своей площадке, а 1 марта команды сыграют в Польше.

Перед матчами с Польшей в строй вернулись не игравшие в ноябре из-за проблем со здоровьем Кристер Зорикс, Артур Страутиньш и Том Скуя. Выступающие в Евролиге Давис Бертанс, Родион Куруцс и Артур Жагарс недоступны.

В группе F после двух матчей у Польши две победы, у Нидерландов и Латвии — по одной, а Австрия потерпела два поражения.

Три лучшие команды группы F с учетом результатов всех матчей на втором этапе объединятся с тремя лучшими сборными группы E (Германия, Хорватия, Израиль, Кипр). Три лучшие команды получат право выступить в финальном турнире чемпионата мира в Катаре.

Расширенный список кандидатов в сборную Латвии

Адриан Анджев, Кристап Килпс (оба — "VEF Rīga"), Роберт Блумбергс (измирский "Petkim Spor", Турция), Клавс Чаварс (бакинский "Sabah", Азербайджан), Артур Куруцс (лугоский "Rio Breogan", Испания), Том Лейманис (рейкьявикский KR, Исландия), Рихард Ломажс, Карлис Шилиньш (оба — клайпедский "Neptūnas", Литва), Родий Мачоха ("Rīgas zeļļi"), Марек Мейерис (острувский "Stal", Польша), Анрий Мишка (таллинский "Kalev"/"Cramo", Эстония), Роланд Шмитс (стамбульский "Anadolu Efes", Турция), Том Скуя (людвигсбургский "Riesen", Германия), Марцис Штейнбергс (манресский "Baxi", Испания), Артур Страутиньш (тортонский "Derthona", Италия), Кристер Зорикс ("Udine", Италия).