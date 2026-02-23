Роберт Крузберг на Играх завоевал бронзовую медаль в шорт-треке на дистанции 1500 метров, обеспечив первую олимпийскую медаль в истории Латвии в этом виде спорта.

В свою очередь, Патрисия Эйдука показала лучший результат в истории латвийских лыжных гонок, заняв 11-е место в гонке на 50 км классическим стилем и 15-е место на дистанции 10 км свободным стилем с раздельным стартом.

На этих зимних Олимпийских играх Латвию представляла крупнейшая в истории страны делегация — 68 спортсменов, выступавших в 9 видах спорта и 28 дисциплинах.

На зимних Олимпийских играх в Милане латвийские спортсмены завоевали две олимпийские медали.

Поводим итоги выступления на Олимпиаде

Очень сильное выступление было в санном спорте — Элина Иева Бота завоевала 2-е место, в мужских соревнованиях Кристерс Апарйодс занял 4-е место, в соревнованиях двоек Богданова/Робежниеце стали четвёртыми, а Ботс/Плуме — пятыми. Также в командной эстафете латвийский квартет финишировал четвёртым, лишь немного уступив призовой тройке.

Выдающийся успех был достигнут в шорт-треке — Роберт Крузберг занял 3-е место на дистанции 1500 метров, обеспечив Латвии олимпийскую бронзу. Кроме того, на дистанции 1000 метров он занял высокое 5-е место.

В лыжных гонках исторически высокий результат показала Патрисия Эйдука, заняв 11-е место в гонке на 50 км классическим стилем и 15-е место на дистанции 10 км свободным стилем среди 111 спортсменок, а также вместе с Китией Аузиней заняла 13-е место в финале командного спринта.

В биатлоне лучший результат продемонстрировала Эстере Волфа, заняв 11-е место в гонке преследования на 10 км и 16-е место в спринте на 7,5 км. Байба Бендика в спринте заняла 15-е место.

Хоккей (10-е место) и горнолыжный спорт в сообщении Олимпийского комитета Латвии не упомнуты. Пресс-релиз заканчивается общей фразой: "в целом латвийские спортсмены продемонстрировали стабильные выступления, в ряде дисциплин достигнув исторически значимых результатов в различных зимних видах спорта".