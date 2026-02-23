Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Две медали и три четвертых места: поводим итоги выступления сборной Латвии на Олимпиаде в Милане 1 2850

Спорт
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роберт Крузберг и Патрисия Эйдука.

Роберт Крузберг и Патрисия Эйдука.

ФОТО: LOK

Знаменосцами команды Латвии на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр Милан–Кортина станут шорт-трекист Роберт Крузберг и лыжница Патрисия Эйдука.

Роберт Крузберг на Играх завоевал бронзовую медаль в шорт-треке на дистанции 1500 метров, обеспечив первую олимпийскую медаль в истории Латвии в этом виде спорта.

В свою очередь, Патрисия Эйдука показала лучший результат в истории латвийских лыжных гонок, заняв 11-е место в гонке на 50 км классическим стилем и 15-е место на дистанции 10 км свободным стилем с раздельным стартом.

На этих зимних Олимпийских играх Латвию представляла крупнейшая в истории страны делегация — 68 спортсменов, выступавших в 9 видах спорта и 28 дисциплинах.

На зимних Олимпийских играх в Милане латвийские спортсмены завоевали две олимпийские медали.

Поводим итоги выступления на Олимпиаде

Очень сильное выступление было в санном спорте — Элина Иева Бота завоевала 2-е место, в мужских соревнованиях Кристерс Апарйодс занял 4-е место, в соревнованиях двоек Богданова/Робежниеце стали четвёртыми, а Ботс/Плуме — пятыми. Также в командной эстафете латвийский квартет финишировал четвёртым, лишь немного уступив призовой тройке.

Выдающийся успех был достигнут в шорт-треке — Роберт Крузберг занял 3-е место на дистанции 1500 метров, обеспечив Латвии олимпийскую бронзу. Кроме того, на дистанции 1000 метров он занял высокое 5-е место.

В лыжных гонках исторически высокий результат показала Патрисия Эйдука, заняв 11-е место в гонке на 50 км классическим стилем и 15-е место на дистанции 10 км свободным стилем среди 111 спортсменок, а также вместе с Китией Аузиней заняла 13-е место в финале командного спринта.

В биатлоне лучший результат продемонстрировала Эстере Волфа, заняв 11-е место в гонке преследования на 10 км и 16-е место в спринте на 7,5 км. Байба Бендика в спринте заняла 15-е место.

Хоккей (10-е место) и горнолыжный спорт в сообщении Олимпийского комитета Латвии не упомнуты. Пресс-релиз заканчивается общей фразой: "в целом латвийские спортсмены продемонстрировали стабильные выступления, в ряде дисциплин достигнув исторически значимых результатов в различных зимних видах спорта".

Читайте нас также:
#олимпиада #хоккей #биатлон #Латвия #спорт #лыжные гонки #выступление #горнолыжный спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
3
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лига чемпионов. «Аталанта» совершила мегакамбэк
Изображение к статье: Стало известно, на какой срок из-за травмы выбыл нападающий сборной Канады Сидни Кросби
Изображение к статье: Легенда «Барселоны» — претендент на главного тренера сборной Марокко
Изображение к статье: «Буде/Глимт» сотворил в Лиге чемпионов то, что не удавалось никому 54 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
4
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео