Настоящие кавказские хачапури можно приготовить очень быстро — всего за 15 минут на сковороде. Такой способ сохраняет аппетитную корочку и делает сыр внутри плавным и тягучим, что делает их отличным вариантом для быстрого и сытного завтрака.
Ингредиенты
- Кефир или натуральный йогурт — 200 мл
- Соль — 0,5 ч.л.
- Сахар — 0,5 ч.л.
- Яйцо для теста — 1 шт
- Пшеничная мука — 300 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой
- Сыр сулугуни — 300 г
- Яйцо для начинки — 1 шт
- Сливочное масло — для смазывания
Приготовление
-
В миске соедините слегка тёплый кефир с солью, сахаром и одним яйцом, тщательно перемешайте венчиком. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Накройте полотенцем и дайте постоять 5 минут.
-
Натертый сулугуни смешайте со вторым яйцом и сформируйте четыре плотных шарика.
-
Разделите тесто на четыре части, округлите и раскатайте в небольшой круг. Поместите сырный шарик в центр, соберите края в узелок и слегка прижмите.
-
Раскатайте получившийся мешочек скалкой в плоскую лепешку по диаметру сковороды.
-
Обжаривайте на сухой разогретой сковороде 5 минут с каждой стороны. Готовые хачапури сразу смажьте сливочным маслом.
Эти горячие лепешки с тянущимся сыром станут вашим любимым вариантом быстрого домашнего перекуса.
