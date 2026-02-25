Настоящие кавказские хачапури можно приготовить очень быстро — всего за 15 минут на сковороде. Такой способ сохраняет аппетитную корочку и делает сыр внутри плавным и тягучим, что делает их отличным вариантом для быстрого и сытного завтрака.