Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кавказские хачапури за 15 минут: мягкое тесто и тянущийся сыр 0 336

Люблю!
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кавказские хачапури за 15 минут: мягкое тесто и тянущийся сыр

Настоящие кавказские хачапури можно приготовить очень быстро — всего за 15 минут на сковороде. Такой способ сохраняет аппетитную корочку и делает сыр внутри плавным и тягучим, что делает их отличным вариантом для быстрого и сытного завтрака.

Ингредиенты

  • Кефир или натуральный йогурт — 200 мл
  • Соль — 0,5 ч.л.
  • Сахар — 0,5 ч.л.
  • Яйцо для теста — 1 шт
  • Пшеничная мука — 300 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л. с горкой
  • Сыр сулугуни — 300 г
  • Яйцо для начинки — 1 шт
  • Сливочное масло — для смазывания

Приготовление

  1. В миске соедините слегка тёплый кефир с солью, сахаром и одним яйцом, тщательно перемешайте венчиком. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Накройте полотенцем и дайте постоять 5 минут.

  2. Натертый сулугуни смешайте со вторым яйцом и сформируйте четыре плотных шарика.

  3. Разделите тесто на четыре части, округлите и раскатайте в небольшой круг. Поместите сырный шарик в центр, соберите края в узелок и слегка прижмите.

  4. Раскатайте получившийся мешочек скалкой в плоскую лепешку по диаметру сковороды.

  5. Обжаривайте на сухой разогретой сковороде 5 минут с каждой стороны. Готовые хачапури сразу смажьте сливочным маслом.

Эти горячие лепешки с тянущимся сыром станут вашим любимым вариантом быстрого домашнего перекуса.

источник

Читайте нас также:
#кулинария #сыр #тесто #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
2
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
1
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео