В качестве основных мер по снижению цен на топливо рассматриваются два решения — снижение акцизного налога на топливо и ограничение сверхприбыли в розничной торговле топливом, сообщил во вторник СМИ министр экономики Викторс Валайнс.

Во вторник правительство обсудило возможные решения по снижению цен на топливо, и, по словам министра, в целом они получили поддержку.

Министр отметил, что необходимо специально подготовить законы, чтобы на данный период снизить акцизный налог на топливо и продвинуть вопрос об ограничении сверхприбыли у сетей розничной торговли топливом. Валайнс подчеркнул, что это приоритетные меры.

Он выразил надежду, что соответствующие механизмы могут вступить в силу уже в марте.

Говоря о критериях для запуска этих решений, министр отметил, что при соответствующем росте цен на топливо на международных биржах будет автоматически снижаться акцизный налог, чтобы удерживать цену примерно на уровне 1,80 евро и не допустить её роста выше этого уровня. Он указал, что это граница, при превышении которой оказывается серьёзное давление на экономику, если цена долго держится выше этого уровня.

Валайнс добавил, что если цена на месте достигнет около двух евро, включится первый механизм, а затем — последующие. По его словам, с точки зрения жителей это может снизить цену топлива до 0,30 евро за литр, при этом цель — не допустить превышения порога в 1,80 евро.

Он отметил, что в других странах применяются ценовые потолки, однако в Латвии будет использоваться автоматический механизм через акцизный налог, который будет включаться при колебаниях цен.

В то же время 12 марта Валайнс сообщил представителям СМИ, что с учётом разногласий между Министерством экономики и торговцами топливом планируется предложить введение временного налога на сверхприбыль. Это позволит контролировать ситуацию на рынке, и в случае, если прибыль участников рынка значительно превысит обычный уровень, сверхприбыль будет изыматься в виде налогов в пользу общества с использованием фискальных инструментов.

На крупнейших сетях АЗС Латвии средняя цена на дизельное топливо с обострения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля выросла примерно на 28%, а цена бензина марки 95 — на 11%.