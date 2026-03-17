Электромобиль Denza Z9 GT смогут зарядить за 9 минут

Дата публикации: 17.03.2026
Изображение к статье: Техника за гранью фантастики.

Такую скорость обеспечивает не только новая батарея, но и обновленные станции.

Китайская компания BYD готовится к глобальному запуску технологии сверхбыстрой зарядки Flash Charging. Европейская премьера состоится 8 апреля в Париже, где публике также представят электрический универсал Denza Z9 GT.

Зарядка до 97% за девять минут

В начале марта BYD представила в Китае второе поколение батарей BYD Blade Battery и зарядных станций Flash Charger.

По данным производителя, новые элементы Blade 2.0 с литий-железо-фосфатной (LFP) химией могут заряжаться с 10% до 97% всего за девять минут. Даже при температуре –30 °C зарядка с 20% до 97% занимает примерно 12 минут.

Такую скорость обеспечивает не только новая батарея, но и обновленные станции Flash Charger, способные выдавать до 1,5 МВт мощности. Однако максимальная мощность достигается только при одновременном использовании двух зарядных кабелей.

Более 4000 зарядных станций в Китае

По словам компании, в Китае уже установлено более 4000 таких зарядных станций. При этом планы развертывания мегаваттной инфраструктуры в Европе пока раскрываются лишь частично.

В европейской версии Denza Z9 GT ожидается использование стандартного разъема CCS, чтобы автомобиль мог подключаться к существующим сетям быстрой зарядки. Пока не ясно, будут ли европейские станции Flash Charger оснащаться двумя кабелями CCS и какую мощность они смогут выдавать.

Премиальный бренд Denza выходит на европейский рынок

Denza позиционируется как технологически ориентированный премиальный бренд группы BYD. Изначально она была создана как совместное предприятие BYD и Mercedes-Benz, однако позже китайская компания получила полный контроль над брендом и перезапустила его в премиальном сегменте.

Модель Denza Z9 GT впервые показали в Европе в апреле 2025 года. Изначально продажи планировалось начать в четвертом квартале 2025 года, однако запуск перенесли — вероятно, чтобы дождаться второго поколения батарей Blade и новой системы Flash Charging.

Версия с задним приводом и батареей на 122 кВт·ч должна обеспечивать более 800 км запаса хода. Топовая модификация с тремя электромоторами развивает свыше 700 кВт мощности.

Цена модели на европейских рынках, включая Германию, пока не объявлена.

#технологии #автопром #зарядка #электромобили
