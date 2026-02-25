Российский историк и специалист по вопросам Северной Кореи Андрей Ланьков, которого во вторник вечером в Риге во время лекции задержали правоохранительные органы, выдворен в Эстонию, сообщает ЛЕТА со ссылкой на агентство "Associated Press" (AP).

По данным агентства, в среду в текстовом сообщении Ланьков сообщил, что латвийская полиция не указала причину его задержания, после чего он был передан иммиграционным властям и затем доставлен к границе с Эстонией.

"По сути, они выдворили меня из страны, и на этом все", - написал в сообщении Ланьков, который является гражданином России и Австралии.

Ланьков был задержан в Риге по решению главы латвийского МИДа Байбы Браже. Об этом сообщил сам ученый. «Решение министра иностранных дел», — сказал он.

Вещательная организация "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" (RFE/RL) сообщает, что в среду у Ланькова запланирована лекция в Таллине.

Ланьков является специалистом по вопросам Северной Кореи, доктором исторических наук, профессором сеульского Университета Кунмин. Российский суд назначил ему штраф за деятельность в так называемой нежелательной организации.

ДОПОЛНЕНО: В своем телеграм-канале Ланьков назвал задержание в Риге «курьезно-скандальным происшествием» и отметил, что полицейские вели себя очень вежливо и доброжелательно.

Причины произошедшего, однако, «достаточно понятны», отметил кореевед. «Начальникам не нравится то, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру. Никаких шагов по поводу произошедшего я предпринимать не собираюсь, не вижу в них смысла», — заключил он.

Андрей Ланьков — один из ведущих российских корееведов, родился в 1963 году в Санкт-Петербурге. В 1990-х ученый работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 года преподает в Сеуле, профессор Университета Кукмин. У Ланькова двойное гражданство — России и Австралии.