Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Российский историк Ланьков выдворен из Латвии в Эстонию (ДОПОЛНЕНО) 3 2314

Политика
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Российский историк Ланьков выдворен из Латвии в Эстонию (ДОПОЛНЕНО)
ФОТО: Youtube

Российский историк и специалист по вопросам Северной Кореи Андрей Ланьков, которого во вторник вечером в Риге во время лекции задержали правоохранительные органы, выдворен в Эстонию, сообщает ЛЕТА со ссылкой на агентство "Associated Press" (AP).

По данным агентства, в среду в текстовом сообщении Ланьков сообщил, что латвийская полиция не указала причину его задержания, после чего он был передан иммиграционным властям и затем доставлен к границе с Эстонией.

"По сути, они выдворили меня из страны, и на этом все", - написал в сообщении Ланьков, который является гражданином России и Австралии.

Ланьков был задержан в Риге по решению главы латвийского МИДа Байбы Браже. Об этом сообщил сам ученый. «Решение министра иностранных дел», — сказал он.

Вещательная организация "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" (RFE/RL) сообщает, что в среду у Ланькова запланирована лекция в Таллине.

Ланьков является специалистом по вопросам Северной Кореи, доктором исторических наук, профессором сеульского Университета Кунмин. Российский суд назначил ему штраф за деятельность в так называемой нежелательной организации.

ДОПОЛНЕНО: В своем телеграм-канале Ланьков назвал задержание в Риге «курьезно-скандальным происшествием» и отметил, что полицейские вели себя очень вежливо и доброжелательно.

Причины произошедшего, однако, «достаточно понятны», отметил кореевед. «Начальникам не нравится то, что я из реальной ситуации не делаю политически полезную карикатуру. Никаких шагов по поводу произошедшего я предпринимать не собираюсь, не вижу в них смысла», — заключил он.

Андрей Ланьков — один из ведущих российских корееведов, родился в 1963 году в Санкт-Петербурге. В 1990-х ученый работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 года преподает в Сеуле, профессор Университета Кукмин. У Ланькова двойное гражданство — России и Австралии.

Читайте нас также:
#история #Эстония #Латвия #Северная Корея #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
6
0
4

Оставить комментарий

(3)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го февраля

    агония 2 й Буржуазной Латвии 1992-2026

    37
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    25-го февраля

    Интересно чем данный персонаж не угодил кирпичномордной Жабе и её нацистским сподручным?

    65
    3
  • YY
    Yu Yu
    Vards Uzvards
    25-го февраля

    Все просто. Он на лекции расстилает газету, кладет воблу, и наливает водку ( По Фрейберге)- этого достаточно )

    27
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Изображение к статье: Провозглашен закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги
Изображение к статье: Латвия внесет 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL
Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал
Изображение к статье: О чем больше всего жалеют 90-летние люди: результаты исследования
Люблю!
Изображение к статье: Призывают отдать накопления! Процесс пошел... Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: И мастер такой молодой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Детки уже подросли. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В прошлом году зарегистрировано меньше всего убийств за годы независимости
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео