Подоходный налог с населения с пенсии в размере до 1000 евро больше не удерживается, сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов (СГД).

В СГД обращают внимание, что возврат налога возможен только в том случае, если подоходный налог с населения фактически был уплачен.

С 2025 года часть пенсии до 1000 евро в месяц не облагается подоходным налогом с населения. Это означает, что для значительной части пенсионеров налог с пенсии больше не удерживается, и, соответственно, нет необходимости возвращать его путем подачи годовой декларации о доходах. В СГД поясняют, что эти изменения обеспечивают получение людьми более высоких доходов сразу — каждый месяц в течение всего года, а не только в следующем году после подачи декларации.

Вступившие в силу в прошлом году изменения стали частью более широкого пересмотра налоговой политики, который предусматривал введение фиксированного необлагаемого минимума, упрощение ставок подоходного налога с населения и другие решения, направленные на увеличение располагаемых доходов жителей, с особым вниманием к людям с низкими и средними доходами и пенсионерам.

В СГД информируют, что декларацию о доходах за 2025 год с приложением чеков об оправданных расходах обязательно должны подать те сениоры, которые получают пенсию свыше 1000 евро в месяц, а также работают или получают иные доходы, облагаемые подоходным налогом с населения.

Как и ранее, в декларацию можно включить расходы на лечение и образование, а также приложить документы об оправданных расходах супруга, родителей или детей. Например, это означает, что дети, уплатившие подоходный налог с населения, могут приложить к своей декларации документы об оправданных расходах родителей.

Лимит оправданных расходов для одного лица остается неизменным — их общая сумма не должна превышать 50% годового дохода, но не более 600 евро в год. При подаче декларации за 2025 год каждый, у кого с доходов удерживался подоходный налог с населения, может вернуть 25,5% от указанной суммы.

Чтобы выяснить, положен ли возврат налога, проще всего воспользоваться Электронной системой декларирования СГД, где формы декларации автоматически рассчитывают возможную переплату налога, поясняют в СГД.

Пенсионеры, не пользующиеся интернетом, могут получить помощь в подготовке и подаче декларации в единых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений или в центрах обслуживания клиентов СГД.